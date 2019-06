Thiết bị nào được nâng cấp iOS 13?

Theo Neowin, iOS 13 và iPadOS 13 là hai nền tảng được Apple tập trung nhiều nhất với hàng loạt cải tiến mới.

Trong đó, iOS 13 sẽ không hỗ trợ các dòng chipset cũ hơn A9. Điều đó có nghĩa là cả A7 và A8 đều không được nâng cấp, bao gồm các thiết bị như iPhone 5s, iPhone 6 và iPhone 6 Plus.

Danh sách đầy đủ các thiết bị được hỗ trợ cho iOS 13: iPhone XS Max; iPhone XS; iPhone XR; iPhone X; iPhone 8 Plus; iPhone 8; iPhone 7 Plus; iPhone 7; iPhone SE; iPhone 6s Plus; iPhone 6s; iPod touch (thế hệ thứ 7).

Đối với iPadOS thì yêu cầu thiết bị phải dùng chip A8 trở lên, nên các thiết bị cũ như iPad Air, iPad mini 2 và iPad mini 3 sẽ không được hỗ trợ. Đây là danh sách đầy đủ các thiết bị được cài đặt iPadOS: iPad Pro 12,9 inch (thế hệ thứ 3); iPad Pro 12,9 inch (thế hệ 2); iPad Pro 12,9 inch; iPad Pro 11 inch; iPad Pro 10,5 inch; iPad Pro 9,7 inch; iPad (thế hệ thứ 6); iPad (thế hệ thứ 5); iPad Air (thế hệ thứ 3); iPad Air 2; iPad Mini (thế hệ thứ 5); iPad Mini 4.

Phần còn lại của các bản cập nhật được công bố gồm tvOS 13 và watchOS 6 đều hỗ trợ các thiết bị giống như năm ngoái. Điều đó có nghĩa là bạn có thể chạy tvOS 13 trên Apple TV thế hệ thứ tư hoặc Apple TV 4K. watchOS 6 sẽ chạy trên Apple Watch Series 1 trở lên. Như vậy, người dùng mọi bản Apple Watch sẽ không lo mình bị "lỗi thời".

Đối với macOS 10.15 Catalina, Apple chỉ nói rằng nó sẽ chạy trên máy Mac được phát hành từ giữa năm 2012 trở về sau. Điều đó sẽ giống như macOS 10.14 Mojave năm ngoái, ngoại trừ Mac Pro giữa năm 2010.