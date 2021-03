Thiếu chip toàn cầu, Xiaomi cảnh báo tăng giá smartphone

Sự thiếu hụt không chỉ ảnh hưởng đến việc sản xuất smartphone mà còn cả máy chơi game và lĩnh vực ô tô. Sự thiếu hụt nguồn cung chủ yếu bắt nguồn từ dịch Covid-19 , khi nhu cầu về thiết bị mạng gia đình và thiết bị điện tử tiêu dùng vượt quá mức ước tính do mọi người phải làm việc tại nhà. Điều này khiến một số doanh nghiệp dự trữ hàng hóa và hiện họ có nhiều hàng tồn kho hơn bình thường. Huawei cũng bắt đầu tích trữ các linh kiện cùng thời điểm để đảm bảo tồn tại trước các hạn chế do Mỹ áp đặt. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn do cơn bão tuyết xảy ra ở Texas (Mỹ) tháng 2 ảnh hưởng đến hoạt động của Samsung tại Austin.