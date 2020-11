Thời gian giao hàng iPhone 12 mini và 12 Pro Max bị lùi lại

Theo Apple Insider, trong vòng vài phút sau khi những mẫu iPhone nói trên có sẵn để đặt hàng trước, khách hàng khu vực ngoài Mỹ báo cáo nhận được ước tính giao hàng tăng lên 1 hoặc 2 tuần.

Cụ thể sau 2 giờ, đơn đặt hàng iPhone 12 Pro Max mới tại Anh được đặt sẽ được giao trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 30.11. Tại Pháp và Đức, nó là 2 - 3 tuần, trong khi ở Nhật Bản là từ ngày 25.11 đến 2.12. Khảo sát cho thấy, đơn đặt hàng iPhone 12 Pro Max tại Mỹ, Canada và Úc vẫn được giao trong ngày 13.11 trong cùng khoảng thời gian đặt hàng nói trên.

Một lưu ý rằng trạng thái đơn đặt hàng luôn thay đổi, với ngày tháng sẽ khác nhau tùy theo cấu hình kiểu máy, dung lượng và màu sắc. Thêm vào đó, Apple đã không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về số lượng từng mẫu mà họ đã sản xuất.

Tốc độ giao hàng trễ của loạt iPhone 12 mini và 12 Pro Max không như iPhone 12 và 12 Pro có thể do Apple sản xuất nhiều iPhone 12 mini hơn nhiều so với iPhone 12, hoặc do iPhone 12 mini và 12 Pro Max không được phổ biến bằng. Điều thứ hai hoàn toàn có khả năng khi iPhone 12 Pro Max là sản phẩm đắt nhất trong gia đình, còn iPhone 12 mini có thiết kế nhỏ nhất.