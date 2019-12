Thủ thuật đăng xuất tài khoản Twitter khỏi tất cả thiết bị

Thao tác này có thể thực hiện trên giao diện web hoặc từ ứng dụng trên iOS.

Cách thực hiện

1. Đăng nhập vào tài khoản Twitter.

2. Tại giao diện web bấm vào mục More > chọn Settings and Privacy. Nếu sử dụng trên ứng dụng iOS, bấm vào ảnh đại diện ở góc trên bên trái chọn Settings and Privacy.

3. Tiếp theo dưới đề mục Data and permissions > chọn Apps and Sessions. Trên iOS thì chọn vào Account > Apps and Sessions. Lúc này, người dùng sẽ thấy bên dưới phần Session hiển thị tất cả thiết bị từng đăng nhập tài khoản của mình.

Các thiết bị đã từng đăng nhập vào tài khoản Twitter ảnh chụp màn hình

4. Cuối cùng chỉ việc bấm vào Log Out All Other Sessions > bấm chọn Log Out để đăng xuất tài khoản hoàn toàn khỏi các thiết bị có trong danh sách (kể cả phiên đăng nhập hiện tại).