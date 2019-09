Thượng Hải có tuyến xe buýt đầu tiên do AI của Alibaba hướng dẫn

Theo South China Morning Post, hành khách xe buýt có thể mua vé qua Alipay, dịch vụ thanh toán di động do Ant Financial quản lý. Sau đó thuật toán do Alibaba tạo ra sẽ tổng hợp dữ liệu, đặt số lượng xe buýt cần thiết và tuyến tối ưu cho dịch vụ Số 9 nối quận Song Giang và Công viên Công nghệ cao Trương Giang.

Người đi xe buýt trước hết nhập điểm khởi hành và điểm đến họ muốn vào ứng dụng Alipay. Sau đó, ứng dụng gợi ý các điểm dừng xe buýt gần nhất hoặc tạo ra tuyến đường hoàn chỉnh. Hành khách cũng có thể khóa ghế để giữ chỗ ngồi họ muốn khi đặt xe. AI có tên Bus Brain tự tạo tuyến đường dựa trên lịch sử mua sắm, bản đồ và dữ liệu thông tin giao thông của khách.

Khi dân số các thành phố lớn nhất Đại lục ngày càng đông, tắc nghẽn giao thông trở thành vấn đề cấp bách quốc gia. Tình trạng này ảnh hưởng đến môi trường lẫn thời gian làm việc của người dân. Thượng Hải là thành phố có tình hình ùn tắc giao thông tệ thứ tám ở Trung Quốc trong năm 2018, theo bảng xếp hạng được amap.com và Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc biên soạn. Thời gian đi lại trung bình của người dân là 85,27 phút/ngày.

"Bus Brain tự động thiết kế tuyến đường, trạm dừng và số lượng xe buýt trên đường. Trong khi dịch vụ chia sẻ xe taxi chỉ chở được 3-4 người thì dịch vụ chia sẻ xe buýt chở được đến 40 người", Cui Ting Ting, Giám đốc điều hành hãng Deer EV chuyên vận hành dịch vụ Số 9 cho hay.

Thời gian di chuyển ước tính trên cả chuyến đi của dịch vụ Số 9 là khoảng 1,5 tiếng, nhanh hơn so với thời gian di chuyển bằng tàu điện ngầm và rẻ hơn nhiều so với giá taxi trung bình là 150 nhân dân tệ, hay 12 USD.

Tình trạng kẹt xe giữa quận Song Giang và Công viên Trương Giang trong giờ cao điểm là cực kỳ tệ, theo Tân Hoa xã. Wang Jiao, Chủ tịch ủy ban công nghệ của Alibaba, từng chia sẻ về ý định đưa City Brain , hệ thống quản lý giao thông của Alibaba, đến giúp nhiều thành phố trên thế giới có cơ sở hạ tầng mới và phù hợp hơn với sự phát triển bền vững.

Trung Quốc đang thúc đẩy áp dụng cơ sở hạ tầng thành phố thông minh trong bối cảnh tăng cường cạnh tranh công nghệ AI với Mỹ. Năm 2017, hơn 500 thàNh phố áp dụng công nghệ AI vào giao thông, an ninh và tài chính . City Brain hệ thống quản lý giao thông, trong đó có đèn giao thông. Theo McKinsey Global Institute, nếu các thành phố sử dụng hệ thống giao thông thông minh thì thời gian di chuyển của người dân sẽ hạ trung bình khoảng 15% đến 20% vào năm 2025.

Hiện City Brain đã có mặt ở một số thành phố châu Á. Ở Hàng Châu, một trong các đô thị đông đúc nhất Trung Quốc và cũng là nơi đặt trụ sở Alibaba, City Brain được ứng dụng từ năm 2016. Hàng Châu đi từ vị trí đô thị có mức tắc nghẽn giao thông tệ thứ năm xuống thứ 57. Ở Malaysia, Alibaba bắt tay với chính quyền thành phố Kuala Lumpur để sử dụng City Brain từ năm ngoái.