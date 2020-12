TikTok tặng 4 tháng Apple Music cho người dùng mới

Theo AppleInsider, điều này diễn ra không lâu sau khi Shazam cung cấp lên đến năm tháng đăng ký miễn phí Apple Music cho người dùng mới. Ưu đãi với TikTok được báo cáo bởi Apple Post, cho biết Apple đang chạy một chiến dịch mới trên TikTok cung cấp bản dùng thử miễn phí Apple Music trong 4 tháng cho người dùng đăng ký thông qua ứng dụng TikTok trên iOS. Quảng cáo quảng bá danh sách phát Apple Music với nhạc lan truyền từ TikTok và sau đó cung cấp thời gian dùng thử miễn phí cho người dùng.

Cụ thể, khi sử dụng TikTok, người dùng sẽ nhận được thông báo: “Check out the all-new official TikTok playlists. Get four months free of Apple Music on us, to start listening. Redeem now. Four months free for new memberships only”.

Ưu đãi sử dụng miễn phí phải được đổi bằng Apple ID hợp lệ có phương thức thanh toán đã đăng ký vì Apple cho biết đăng ký trả phí sẽ tự động bị tính phí khi kết thúc giai đoạn dùng thử. Theo Apple Post, TikTok cũng đang quảng cáo ưu đãi Apple Music thông qua thông báo trong ứng dụng.

Không rõ liệu có cách nào để buộc hiển thị quảng cáo Apple Music trong ứng dụng TikTok để nhận được ưu đãi hay người dùng sẽ được chọn một cách ngẫu nhiên. Được biết, chiến dịch này sẽ kéo dài đến tháng 1.2021 và có hiệu lực ở một số quốc gia khác nhau.