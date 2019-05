Tính năng Dark Mode của iOS 13 bất ngờ lộ diện

Theo Neowin, Dark Mode sẽ mang đến những thay đổi lớn trong các ứng dụng riêng lẻ vì màn hình chính dường như vẫn giữ nguyên. Dock ở phía dưới có một nền mờ tối thay vì một màu trắng. Nó cũng có thể là hình nền mới sẽ được thêm vào để phù hợp với chủ đề tối tốt hơn. Trong các ứng dụng, có vẻ Apple đã sử dụng nền đen thực sự, điều này sẽ rất hữu ích cho những chiếc iPhone với màn hình OLED.

Các khía cạnh khác đã được thiết kế lại gồm công cụ chú thích ảnh chụp màn hình, hiện sử dụng nền của người dùng thay vì màu xám và cung cấp quyền truy cập dễ dàng hơn vào công cụ đánh dấu. Trên iPad, khay chứa các công cụ đó cũng có thể được kéo xung quanh trên màn hình.

Ứng dụng Reminders cũng được thiết kế lại với các phần mới cho Today, Scheduled, Flagged và All, cũng như một thanh tìm kiếm và danh sách nhắc nhở do người dùng tạo. Apple cũng hợp nhất Find My iPhone và Find My Friends thành một ứng dụng mới có tên Find My, cùng với một số cải tiến dành riêng cho iPad, với một bản đồ mới lớn chiếm toàn bộ màn hình.

Apple sẽ chính thức công bố những thay đổi trên iOS 13 tại bài phát biểu WWDC vào ngày 3.6, cùng với các bản cập nhật cho macOS, watchOS và tvOS.