Tính năng 'Reels' trên Instagram hỗ trợ người dùng Việt Nam

Với các công cụ chỉnh sửa mới, người dùng Instagram có thể tạo những video thú vị mang dấu ấn cá nhân để chia sẻ cho bạn bè hoặc trong mục Reels trên ứng dụng. Reels chính là sân khấu để mọi người thể hiện sức sáng tạo của bản thân, bứt phá khỏi những giới hạn và thu hút thêm nhiều người xem trên khắp thế giới cùng các video dạng ngắn hấp dẫn.

Tính năng Reels trên Instagram đã có mặt tại Việt Nam Ảnh chụp màn hình

Người dùng tại Việt Nam có thể truy cập Reels trên camera của Instagram , quay trực tiếp hoặc sử dụng video đã lưu trong máy để sáng tạo nên các video vui nhộn. Các video trên Reels sẽ được tìm kiếm, xem và tương tác trong mục Tìm kiếm & khám phá (Explore) trên Instagram. Reels cung cấp nhiều công cụ giúp tạo và chỉnh sửa video như:

- Điều chỉnh tốc độ (Speed): Tăng tốc hoặc làm chậm một phần video hoặc âm thanh đã chọn, giúp bắt đúng nhịp hoặc tạo video chuyển động chậm.

- Đồng hồ hẹn giờ và đếm ngược (Timer and Countdown): Đặt hẹn giờ để quay clip mà không cần cầm thiết bị. Sau khi nhấn nút ghi hình, đồng hồ đếm ngược 3 giây được hiển thị trước khi quá trình quay bắt đầu trong khoảng thời gian đã chọn.

- Văn bản và Nhãn dán hẹn giờ (Timed Text and Stickers): Thêm văn bản hoặc nhãn dán vào một thời điểm bất kỳ trong video.

- Căn chỉnh (Align): Sắp xếp các đối tượng từ clip vừa quay trước khi quay clip tiếp theo, giúp tạo chuyển tiếp liền mạch cho những khoảnh khắc như thay trang phục hoặc thêm nhân vật mới xuất hiện trong video.

- Chỉnh sửa (Touch-Up): Thêm hiệu ứng làm mịn tổng thể cho video và tính năng kiểm soát cường độ.

Để video Reels thêm cảm xúc, người dùng có thể tìm kiếm những bài nhạc thích hợp trong phần Thư viện nhạc (Music Library) hay sử dụng những giai điệu mà Instagram Music gợi ý trong mục Xu hướng (Trending) hay Dành cho bạn (For you). Người dùng sẽ được gắn tên vào âm thanh gốc do mình tự tạo trên Reels để người dùng khác có thể sử dụng bằng cách nhấn vào “Sử dụng âm thanh” đó nếu tài khoản ở chế độ Công khai.

Các tính năng thú vị khác như hiệu ứng thực tế ảo AR hiện có sẵn trên Tin hay màn hình xanh cho phép người dùng tự thêm phông nền cũng sẽ được bổ sung để thỏa sức sáng tạo video Reels của riêng mình.