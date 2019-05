Huawei nói gì trước 'chiêu độc' của Tổng thống Donald Trump?

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh hành pháp vào rạng sáng nay 16.5, tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để cấm sử dụng thiết bị viễn thông do các hãng bị coi là mối đe dọa an ninh quốc gia sản xuất.

Theo South China Morning Post, sắc lệnh này dọn đường cho lệnh cấm hoàn toàn các sản phẩm do Huawei Technologies của Trung Quốc sản xuất. Chính phủ Mỹ đã và đang cho rằng thiết bị Huawei có nguy cơ bảo mật vì doanh nghiệp có thể cho phép Bắc Kinh truy cập vào mạng lưới và dữ liệu của người dùng cá nhân. Đây là quan điểm mà Huawei lẫn nhà sáng lập hãng, ông Nhậm Chính Phi, liên tiếp phủ nhận.

Chủ tịch Huawei Liang Hua cho biết trong tuần này rằng hãng cung ứng thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới có ghi trong điều khoản của các hợp đồng với chính phủ rằng họ không tạo điều kiện cho “cửa hậu” để Bắc Kinh thực hiện gián điệp. Chính phủ Mỹ đã cấm nhiều cơ quan sử dụng thiết bị của Huawei hoặc của ZTE.

Việc cấm cửa thiết bị phục vụ 5G, thế hệ mạng di động mới, đến giữa thời điểm nhạy cảm trong quan hệ thương mại, công nghệ Mỹ - Trung Quốc. Hai bên đã và đang áp thuế quan lẫn nhau trong nhiều tháng qua, khiến hàng trăm tỉ USD giá trị hàng hóa cõng thêm thuế. Dự kiến, nhiều loại thuế quan trừng phạt sẽ được đưa ra thêm trong những tuần tới, trừ phi hai nền kinh tế số một thế giới đạt được thỏa thuận thương mại.

Hôm 14.5, Reuters đưa tin ông Trump có thể ký lệnh hành pháp để cấm sử dụng thiết bị viễn thông có nguy cơ an ninh quốc gia trong tuần này. Đáp lại thông tin trên, phát ngôn viên Geng Shuang của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Mỹ “lạm dụng quyền lực của mình để bôi nhọ, đánh bại một số doanh nghiệp Trung Quốc”. Quan chức Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng dùng lý do an ninh quốc gia để gây sức ép vô lý lên các hãng Trung Quốc.

Mỹ đang ra sức chạy trong cuộc đua 5G. Tầm quan trọng của 5G được nhấn mạnh khi công nghệ này được đưa vào Chiến lược An ninh Quốc gia Mỹ hồi tháng 12.2017. Tháng trước, nước này công bố kế hoạch đấu giá phổ vô tuyến lớn nhất từ trước đến nay để hỗ trợ sự phát triển 5G, công nghệ truyền thông di động được dự báo là sẽ cách mạng hóa mảng internet vạn vật, xe tự hành và mở đường cho thành phố thông minh. Tổng thống Trump từng cho rằng Mỹ “phải thắng” trong cuộc đua 5G.

Tuy nhiên, lập trường của Mỹ về Huawei và việc nước này nỗ lực cấm đồng minh dùng hàng Huawei gần đây làm chia rẽ nhiều nước châu Âu. Giám đốc tình báo Anh cho rằng lệnh cấm hoàn toàn Huawei có thể hơi quá mức, trong khi Phó thủ tướng Ý khẳng định rằng cơ quan tình báo nước ông không có mối lo ngại về an ninh với hãng Đại lục.