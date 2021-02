Trò chơi nào của PS4 không thể chơi trên PS5?

PlayStation 5 tương thích ngược với đa số trò chơi trên PlayStation 4, điều này làm tăng thêm giá trị cho thiết bị. Và nhiều người dùng luôn cảm thấy thuận tiện khi thưởng thức các trò chơi cũ của họ trên hệ thống mới. Tuy nhiên, khả năng tương thích ngược của PS5 không hoàn hảo. Có một số tựa game PS4 sẽ không hoạt động trên PS5.

Sau đây là danh sách các trò chơi của PS4 không thể chơi trên PS5:

• Afro Samurai 2: Revenge of Kuma Volume One

• TT Isle of Man - Ride on the Edge 2

• Just Deal With It!

• Robinson: The Journey

• We Sing

• Hitman Go: Definitive Edition

• Shadwen

Sony tuyên bố: “Danh sách này có thể thay đổi và không bao gồm các bản demo, media và các ứng dụng khác”. Được biết các phiên bản trước của danh sách nói trên còn nhiều trò chơi hơn, vì vậy có thể một số trò chơi ở trên sẽ có thể chơi được trên PS5 trong tương lai.

Nhiều người dùng cũng không quá quan tâm đến danh sách trên vì những trò chơi không có khả năng hoạt động trên PS5 đều không nằm trong danh sách những trò chơi hay nhất của PS4. Trên thực tế, nhà phát hành Afro Samurai 2 thậm chí đã xóa nó khỏi PS Store và hoàn lại tiền do nhận quá nhiều phản hồi tiêu cực. Người dùng sẽ thấy những trò chơi được gắn thẻ Playable on: PS4 only khi duyệt danh sách từ PS4, chúng sẽ không có khả năng tương thích ngược từ PS5.