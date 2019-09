Trung Quốc sẽ tung ra tiền ảo giống Libra của Facebook

Mu Changchun, phó giám đốc bộ phận thanh toán của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, cho biết việc phát triển đồng tiền này sẽ giúp bảo vệ chủ quyền ngoại hối của Bắc Kinh, theo Reuters hôm nay 6.9. Bắc Kinh dự kiến sẽ tung tiền kỹ thuật số vào ngày 11.11.

Ông Mu cho biết tiền tệ kỹ thuật số sẽ cho phép thanh toán ẩn danh và ngăn chặn hoạt động rửa tiền, sẽ có thiết kế gần giống Libra nhưng không phải là bản sao trực tiếp. Ông Mu nói rằng tiền điện tử cũng an toàn như tiền giấy do ngân hàng trung ương phát hành và có thể sử dụng trên nền tảng thanh toán của WeChat và Alipay.

Theo ông này, lợi thế của đồng tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành so với các đồng tiền do WeChat và Alipay phát hành, về mặt lý thuyết là các nền tảng thương mại này có thể phá sản, và người dùng sẽ bị thiệt hại. Một lợi thế khác là không có kết nối internet các giao dịch vẫn có thể thực hiện, ngay cả khi có động đất.