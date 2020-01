Tự động tắt máy tính sau khi trình duyệt hoàn tất tải dữ liệu

Với Auto Shutdown thì sau khi trình duyệt web hoàn thành quá trình tải dữ liệu, máy tính sẽ tự động tắt hoặc chuyển sang các chế độ nghỉ tùy theo bạn thiết lập. Tiện ích mở rộng này hỗ trợ các trình duyệt Firefox, Chrome và Edge. Cài đặt tại địa chỉ:

• Chrome & Edge: tinyurl.com/rbr6ujm

• Firefox: tinyurl.com/rspmdo3

Sau khi cài đặt xong, bạn cần thiết lập một vài cài đặt của Auto Shutdown để nó hoạt động một cách chính xác với hệ thống. Nhấp phải chuột vào biểu tượng của Auto Shutdown nằm cạnh ảnh đại diện của trình duyệt > chọn Options. Trong cửa sổ cài đặt sẽ có các tùy chọn quan trọng sau cần lưu ý:

• Delay before command execution: thời gian thông báo máy tính sắp tắt, tính bằng giây.

• The types of command it can execute include: chọn hành động sau khi tải hoàn thành như Shutdown, Suspend, Hibernate, Restart.

• Keep the system awake when the toolbar is active: tiện ích sẽ dựa vào trạng thái hoạt động của thanh công cụ hiển thị tiến trình download và không để cho máy tính tự động chuyển sang chế độ ngủ đông trong suốt quá trình tải dữ liệu.

Các thiết lập của Auto Shutdown Ảnh chụp màn hình

Sau khi thay đổi các thiết lập, bạn bấm vào nút Open bên cạnh dòng Test native integration. Trong tab mới mở ra bấm vào liên kết Click here để tải về phần mềm hỗ trợ của Auto Shutdown, sau khi tải xong bạn giải nén và chạy file install.bat, nhớ lưu trữ lại tập tin Uninstall.bat để sau này không sử dụng Auto Shutdown nữa thì chạy nó để xóa chương trình hỗ trợ đi.

Bảng thông báo tắt hệ thống sau khi tải hoàn tất Ảnh chụp màn hình

Cuối cùng bấm Save để lưu lại thiết lập. Từ giờ mỗi khi bạn tải file bằng trình duyệt xong thì sẽ có một bảng thông báo đếm ngược thời gian sắp tắt máy tính, nếu không muốn tắt máy thì chỉ việc bấm Cancel để hủy bỏ.