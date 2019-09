Twitter cho Android hoãn phiên bản cải tiến của Dark Mode

Theo PhoneArena, thay vì nền màu xanh với văn bản màu trắng mà Twitter đang sử dụng với Dark Mode , Lights Out có nền đen tối thực sự và văn bản màu trắng. Không chỉ có màu đen tối trông đẹp hơn màu xanh mà nó còn tiết kiệm pin trên điện thoại có màn hình OLED. Đó là bởi vì những màn hình này tạo ra màu đen bằng cách tắt các điểm ảnh thích hợp giúp giảm nhu cầu năng lượng.

Với người dùng iOS, để bật Lights Out trên Twitter, người dùng cần truy cập vào phần Settings > Display and sound > Dark Mode > Lights Out. Tùy chọn Dark Mode cũ với nền màu xanh lam hiện được gọi là Dim.

Mặc dù giới thiệu Lights Out vào tháng 3 nhưng công ty vẫn chưa công bố kế hoạch triển khai nó trong ứng dụng Android. Theo giải thích từ đại diện của Twitter thì tính năng này sẽ sớm ra mắt để đáp ứng mong đợi từ người dùng Android, tuy nhiên công ty buộc phải trì hoãn nó một chút nhằm tăng trải nghiệm cho người dùng.

Trong khi chờ đợi Twitter phát hành Lights Out cho Android, người dùng có thể sử dụng phiên bản hiện tại của Dark Mode. Để bật nó, người dùng có thể vào Settings > Display and sound > Dark mode. Trên Android, có thể chọn bật Dark Mode hoặc kích hoạt nó tự động vào lúc hoàng hôn.