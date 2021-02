Twitter tự điều chỉnh giao diện Dark Mode

Nhiều người dùng nhận thấy giao diện trang Twitter của mình đột nhiên chuyển sang nền tối Dark Mode. Đây là cập nhật mới nhất của Twitter, nền tảng này sẽ tự động chuyển sang giao diện tối hoặc sáng dựa trên cài đặt hệ điều hành của bạn, nghĩa là khi khi Windows của bạn đang sử dụng Dark Theme thì Twitter sẽ sử dụng chủ đề Lights Out với nền đen tương tự.

Tính năng tự động này dường như chỉ đang hoạt động trên các trình duyệt dựa trên Chromium như Google Chrome, Microsoft, Edge và Brave.

Giao diện Dark Mode sẽ tự động kích hoạt theo hệ điều hành Ảnh chụp màn hình

Nếu bạn không thích việc tự động chuyển đổi này thì có thể thay đổi cài đặt để bắt buộc Twitter sử dụng giao diện chủ đề duy nhất. Để thực hiện bạn truy cập More > Settings and Privacy > Accessibility, display, and languages > Display, tại mục Background bạn chọn Default để chuyển về giao diện mặc định.

Hiện Twitter vẫn chưa có thông báo chính thức về thay đổi này với người dùng.