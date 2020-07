Twitter xóa tweet của Tổng thống Trump sau khiếu nại bản quyền

Reuters cho biết, tweet gốc được Tổng thống Trump đăng trên trang Twitter cá nhân vào hôm 30.6, cho thấy một meme có dòng chữ "In reality they’re not after me. They’re after you. I’m just in the way" (tạm dịch: Thực tế họ không đuổi theo tôi. Họ đuổi theo bạn. Tôi chỉ ở vị trí ngáng đường) với hình nền là ảnh ông Trump.

Bức hình nền được chụp bởi phóng viên ảnh New York Times, đăng kèm một bài viết về ứng viên tổng thống Trump vào tháng 9.2015.

Sau khi gỡ tweet ảnh của ông Trump, Twitter thay vào vị trí đó dòng thông báo "Hình ảnh này đã bị xóa để đáp lại một báo cáo từ người sở hữu bản quyền".