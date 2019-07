Uber thêm tính năng cảnh báo an toàn

Theo Neowin, các cảnh báo mới sẽ khuyến khích người dùng kiểm tra xem họ có đi đúng xe không trước khi bắt đầu hành trình. Tính năng này đã được ra mắt tại Mỹ sau khi một nữ hành khách xấu số có tên Samantha Josephson đã bị sát hại khi lên nhầm xe mà cô nghĩ là Uber của mình.

Khi khách hàng chọn làm theo hướng dẫn Check Yout Ride, họ sẽ được yêu cầu đảm bảo khớp số biển số xe, kiểu dáng, mẫu xe và ảnh của tài xế. Như là một bước tùy chọn, người dùng có thể yêu cầu tài xế xác nhận tên hành khách vì tài xế sẽ có thông tin về họ. Tương tự, tài xế có thể yêu cầu hành khách xác nhận tên tài xế.

Uber cũng yêu cầu người dùng có kinh nghiệm giúp đỡ những người bạn say rượu hoặc những người mới sử dụng ứng dụng với Check Your Ride để đảm bảo an toàn cho họ.