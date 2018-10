Úc nói gì về lệnh cấm Huawei, ZTE?

Theo South China Morning Post, ông Mike Burgess, tổng giám đốc cơ quan Australian Signals Directorate (ASD) của Úc vừa giải thích lý do vì sao Huawei Technologies và ZTE không được phép xây dựng mạng 5G ở Úc. Ông cho hay nếu “thiết bị của nhà cung ứng có rủi ro cao” được sử dụng mọi nơi trong mạng lưới 5G đang phát triển của Úc, hệ thống truyền thông tương lai (hậu thuẫn cho nguồn cung nước, lưới điện, hệ thống y tế và ô tô tự hành) sẽ không được bảo vệ.



“Những gì bị đặt trước rủi ro không thể cao hơn. Từ đó đến nay, chúng tôi bảo vệ thông tin và chức năng nhạy cảm ở cốt lõi mạng viễn thông của chúng tôi bằng cách giới hạn các nhà cung ứng có nguy cơ cao ra ngoài rìa mạng lưới. Có sự khác biệt trong sự sụp đổ giữa phần lõi và phần rìa mạng lưới 5G. Một mối đe dọa tiềm ẩn ở bất kỳ chỗ nào trong mạng lưới cũng có thể đe dọa toàn bộ mạng lưới”, ông Burgess cho hay.

Sếp gián điệp Úc nhận định như trên tại bữa ăn tối an ninh quốc gia của Viện Chính sách Chiến lược Úc (ASPI) hôm 29.10. Hồi tháng 8, chính phủ Úc quyết định cấm Huawei và ZTE cung cấp thiết bị cho mạng lưới 5G của nước này, cho hay đây là động thái cần thiết để bảo vệ an ninh. Bộ trưởng Ngoại giao Úc Marise Payne cho biết lệnh cấm không đặt mục tiêu cụ thể vào hai hãng Đại lục, mà áp dụng cho bất cứ doanh nghiệp nào có nghĩa vụ xung đột với an ninh quốc gia Úc.