Ứng dụng Apple Store được cá nhân hóa với tab For You

Đầu tiên là việc thêm tab For You để ứng dụng Apple Store trở nên tiện dụng hơn, giúp tập hợp các thông tin khách hàng hữu ích tại một nơi, cũng như bổ sung công cụ so sánh iPhone mới.

Tab For You nằm trong thanh điều hướng của ứng dụng Apple Store và cung cấp cho người dùng quyền truy cập nhanh vào các đơn hàng gần đây đã mua, thông tin về các thiết bị mà mình đã sở hữu, dịch vụ, đặt chỗ tại cửa hàng và các mẹo sử dụng sản phẩm Apple. Tab này hoạt động như một trung tâm thông tin và các lời khuyên được cá nhân hóa tương tự tab For You của Apple Music và App Store.

Tại vị trí đầu trang là những gợi ý của ứng dụng, và khi khởi động ứng dụng yêu cầu người dùng chọn một Apple Store ở gần họ nhất. Đồng thời những thông tin được cập nhật nhanh chóng với Today at Apple để người dùng nắm bắt các sự kiến sắp diễn ra tại cửa hàng, nhưng tính năng sẽ không hoạt động ở những cửa hàng đang bị đóng cửa do diễn biến của dịch bệnh Covid-19

Bên dưới các gợi ý nói trên người dùng sẽ có thể theo dõi các thiết bị đã mua và kích hoạt của mình. Cuối cùng, ứng dụng Apple Store hiện cho phép người dùng so sánh iPhone hiện tại của họ với một mẫu mới hơn một cách trực quan nhất qua công cụ so sánh vừa được thêm vào.

Người dùng có thể tải về phiên bản mới nhất của Apple Store tại kho ứng dụng App Store.