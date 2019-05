Ứng dụng hẹn hò Tinder sắp có bản rút gọn

Theo TechCrunch, ứng dụng này sẽ có tên là Tinder Lite với các tính năng nhẹ hơn so với phiên bản gốc. Tinder Lite giúp người dùng giải quyết nhu cầu sử dụng dữ liệu, băng thông và không gian lưu trữ tốt hơn bằng cách loại bỏ một số tính năng nặng của Tinder để tập trung vào trải nghiệm cốt lõi của việc vuốt và chọn người phù hợp. Hiện hãng chưa công bố thời điểm chính xác sẽ ra mắt ứng dụng này cũng như các tính năng sẽ bị lược bỏ.

Tinder tin rằng hãng đã đến lúc cần phải có một phiên bản Lite với sự tăng trưởng ngày càng tăng của ứng dụng hẹn hò. Theo các số liệu trong báo cáo thu nhập quý 1/2019 từ công ty mẹ của Tinder là Match Group, ứng dụng Tinder trung bình có khoảng 4,7 triệu thuê bao trả tiền trong quý này, tăng 1,3 triệu so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, BBC ước tính vào năm 2017 rằng Tinder có khoảng 57 triệu người dùng hoạt động hằng tháng.

Tinder cho biết Đông Nam Á là thị trường đầy hứa hẹn khi đề cập đến Tinder Lite với internet đã tăng trưởng gần 15% ở khu vực này trong 5 năm qua. Tinder hy vọng khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) sẽ chiếm một phần tư tổng doanh thu của công ty vào năm 2023.

Không chỉ Tinder, hầu hết công ty công nghệ lớn hiện nay đều cung cấp ứng dụng rút gọn “Lite” tập trung vào nhóm người dùng trực tuyến ở các thị trường mới nổi, đặc biệt là Ấn Độ. Chẳng hạn, Google cung cấp các ứng dụng rút gọn dưới tên thương hiệu “Go” như Google Go, Gmail Go, Files Go, YouTube Go, Google Maps Go và Google Assistant Go. Facebook cũng có Facebook Lite, Instagram Lite, Messenger Lite cũng như các phiên bản rút gọn từ các công ty công nghệ như Twitter Lite, Uber Lite, Spotify Lite, TikTok Lite…