Theo Pocket-lint, ngoài chi tiết về tính năng camera kép (có thể dành cho Nokia 9), MySmartPrice đã phát hiện một số dữ liệu ứng dụng máy ảnh trên Nokia 5 cho thấy chi tiết về Nokia 1, Nokia 4 và Nokia 7 Plus có khả năng ra mắt trong năm nay.

Chi tiết này được tiết lộ thông qua tập tin .png trong APK của ứng dụng máy ảnh. Nokia 9 cũng đã được đề cập, nhưng điều này không phải là quá bất ngờ dựa vào các báo cáo gần đây.

tin liên quan Điện thoại Nokia E71 (2018) có thể ra mắt cùng Nokia 9 Quay trở lại với ứng dụng máy ảnh trên Nokia 5, mặc dù tập tin không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về ba điện thoại chưa được phát hành thì tên gọi cho thấy chúng chủ yếu hướng đến phân khúc giá rẻ và tầm trung. Nokia 1 dự kiến có màn hình 5 inch, RAM 1 GB, bộ nhớ trong 8 GB và chạy hệ điều hành Android Go. Nó cũng hỗ trợ khả năng 2 SIM và kết nối 4G.

Đối với Nokia 4 và 7 Plus, các chi tiết hiện tại rất khan hiếm nhưng có lẽ Nokia 7 Plus sẽ cung cấp một số tính năng nâng cấp so với phiên bản Nokia 7 hiện tại, bao gồm cả hệ điều hành Android mới nhất.

Các báo cáo gần đây nói rằng phiên bản cập nhật của Nokia 8 và Nokia 9 có thể sẽ là những thành viên đầu tiên của HMD trong năm 2018 này.

Các sản phẩm dự kiến được công bố tại một sự kiện truyền thông diễn ra ở Trung Quốc vào ngày 19.1. Trong đó Nokia 9 là thành viên cao cấp nhất có thể đi kèm màn hình OLED 5,5 inch, chip Snapdragon 835, bộ nhớ trong 64 GB hoặc 128 GB kết hợp camera kép với góc rộng và tele phía sau.

Kiến Văn