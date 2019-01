Vẫn có thể thay pin iPhone giá rẻ

Theo PhoneArena, sau khi Apple triển khai chương trình thay thế pin với giá 29 USD, iFixit cũng giới thiệu bộ dụng cụ DIY riêng cho những ai muốn thay pin mới cho iPhone cũ ở mức giá tương tự. Điều này hiện vẫn được áp dụng bất chấp Apple đã ngừng chương trình.

Như vậy, người dùng có thể mua pin thay thế cho iPhone SE, 6, 6 Plus, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8 và 8 Plus với giá chỉ 29,99 USD, thấp hơn so với mức 49 USD mà Apple hiện áp dụng. Thậm chí iFixit còn cung cấp pin thay thế cho chủ sở hữu iPhone 4S, 5, 5S và 5C với mức giá từ 16,99 USD đến 29,99 USD.

Với lựa chọn này, người dùng phải tự mình thực hiện việc thay thế pin, tuy hơi bất tiện nhưng trong thực tế quá trình thay thế cũng không phải là quá khó khăn.

Thay thế pin mới có thể kéo dài đáng kể tuổi thọ của iPhone cũ, đặc biệt là các mẫu iPhone 6 trở lên khi nó giúp cải thiện hiệu suất làm việc của thiết bị.