Vì sao các smartphone càng gần đầy pin càng sạc chậm?

Theo How To Geek, câu trả lời là do cách xử lý pin Lithium trên thiết bị của bạn. Về nguyên tắc, pin Lithium có 3 giai đoạn sạc, mỗi giai đoạn được thiết kế để bảo vệ pin ở các trạng thái dễ bị tổn thương nhất, bao gồm: Sạc liên tục ở tiền chu kỳ, còn gọi là sạc nhỏ giọt; Sạc dòng điện không đổi (sạc ổn dòng); Sạc bão hòa (sạc ổn áp).

Giai đoạn đầu tiên áp dụng khi pin trống hoặc điện áp cell pin dưới 3,0 V. Các cell pin phải được kích hoạt lại từ từ để chống lại các vấn đề gây ra do để pin trong thời gian dài ở trạng thái xả, còn gọi là kích pin. Lúc này lớp chắn của pin có thể cần phải phục hồi và sạc nhỏ giọt ở mức điện áp thấp cho phép thực hiện quá trình hồi phục này. Giai đoạn sạc tiền chu kỳ này thường chỉ diễn ra ở tốc độ 10% so với tốc độ sạc tối đa, đó là lý do của việc sạc cực chậm sau khi máy hết pin hoàn toàn. Ví dụ, một chiếc iPhone bị xả kiệt pin thường sẽ hiển thị một biểu tượng pin cạn kiệt trong vài phút trước khi nó được cắm sạch đủ lâu để khởi động lại. Giai đoạn này bạn cần kiên nhẫn cắm sạc ở dòng thấp để chờ điện áp tăng dần.

Giai đoạn sạc dòng không đổi (giai đoạn 2) sẽ diễn ra khi cell pin đạt 3,0 V, lúc này điện thoại của bạn sẽ bắt đầu sạc dần nhanh hơn rất nhiều. Ở giai đoạn sạc này, dòng điện được đặt ở tốc độ cao không đổi trong khi điện áp được tăng lên theo thời gian. Đây là lúc thiết bị của bạn sạc nhanh nhất và đó là khi các hãng thường áp dụng chế độ sạc nhanh hoặc siêu nhanh. Giai đoạn này bạn có thể sạc pin đến khoảng 80% dung lượng pin trong khoảng thời gian cực ngắn nhưng vẫn giữ cho các cell pin an toàn.

Giai đoạn cuối là giai đoạn sạc bão hòa (sạc ổn áp với điện áp không đổi). Quá trình này sẽ bắt đầu khi pin được sạc cỡ 80%, lúc đó sạc sẽ chuyển sang chế độ điều chỉnh dòng điện áp không đổi để giữ cho pin ở mức sạc tối đa trong khi dòng điện sẽ giảm dần, điều này ngăn ngừa sạc quá mức để tránh hư hại pin, nó có nghĩa là càng tới gần mức 100% thì sạc càng chậm. Dòng điện sẽ tiếp tục giảm cho đến khi pin được sạc gần dung lượng cực đại, tại thời điểm đó sạc sẽ dừng hoàn toàn.

Tại thời điểm sạc đầy, bạn nên rút điện thoại thông minh của mình khỏi dây sạc. Nếu không, lúc đó điện thoại vẫn tiếp tục xả cho đến khi đạt mốc 3,9 - 4V và quá trình sạc sẽ tiếp tục được áp dụng khi bạn không ngắt dây sạc. Đó chính là lý do các hãng như Apple, Sony… đều đưa ra các tính năng bảo vệ pin thông qua tính năng sạc thích ứng nhằm tăng tuổi thọ pin và bảo vệ thiết bị của bạn khỏi tình trạng sạc và xả liên tục khi cắm sạc qua đêm.