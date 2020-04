Vì sao máy tính Surface không có Thunderbolt?

Theo Neowin, Thunderbolt 3 là một công nghệ do Intel cung cấp với tốc độ truyền dữ liệu 40 Gbps và mọi người có thể sử dụng nó cho những việc như kết nối GPU bên ngoài hoặc thiết lập nhiều màn hình 4K. Mọi OEM, ngoại trừ Microsoft, đã áp dụng nó trong các máy tính cao cấp của họ và một số thậm chí đã bắt đầu đưa nó vào các máy tính xách tay thông thường.

Giờ đây, trong video của Microsoft bị rò rỉ bởi WalkingCat cho thấy công ty giải thích nguyên nhân chính khiến họ không đưa Thunderbolt, mà mới nhất là chuẩn Thunderbolt 3, chính là lý do an toàn. Cùng với Thunderbolt, video giải thích lý do tại sao máy tính Surface không có bộ nhớ mở rộng hoặc có thể thay thế, đó là vì nó có thể khiến bộ nhớ bị đóng băng và gây treo hệ thống.