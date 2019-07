Việt Nam bị tấn công mã độc ngoại tuyến cao nhất Đông Nam Á

Để đảm bảo an toàn trước các mối đe dọa trực tuyến, Kaspersky khuyên người dùng nên thực hiện một số cách sau: - Kiểm tra cẩn thận các liên kết trước khi truy cập vào một trang web, đặc biệt là lỗi chính tả hoặc những nội dung bất thường trong link, ngay cả khi đây là trang web được truy cập thường xuyên. - Chỉ nhập tên người dùng và mật khẩu qua những kết nối an toàn. Tránh đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến và các dịch vụ tài chính thông qua mạng Wi-Fi công cộng. - Các link URL bắt đầu bằng các https hoặc https không phải lúc nào cũng an toàn. - Không nên tin tưởng bất kỳ địa chỉ email nào được gửi từ người lạ cho đến khi có thể xác định chính xác được danh tính của họ. - Sử dụng giải pháp bảo mật đáng tin cậy được trang bị tính năng chống phần mềm độc hại mạnh mẽ.