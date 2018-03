Vivo trình làng smartphone V9 tích hợp camera trí tuệ nhân tạo

Theo đó, Vivo V9 được trang bị màn hình lớn 6,3 inch nhưng cho cảm giác cầm nắm thoải mái như máy 5,5 inch do dùng màn hình tràn viền và phía trên máy cũng có vị trí "tai thỏ" tương tự như iPhone X. Ngoài ra, viền màn hình giảm 19% với độ mỏng chỉ còn 1,75 mm so với phiên bản tiền nhiệm V7 Plus.



Điểm đặc biệt của sản phẩm là được trang bị camera trước siêu nét 24 MP, cùng camera sau kép 16 MP và 5 MP hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI). Công nghệ làm đẹp AI (AI Face Beauty) có thể phân biệt giới tính, tuổi tác, màu da, bối cảnh và môi trường ánh sáng xung quanh. Kho dữ liệu gần 1 triệu bức hình chân dung được thu thập khắp nơi trên thế giới được dùng để tạo ra thuật toán AI.

Ngoài ra, thuật toán AI trên Vivo V9 sẽ biến đổi gương mặt của bạn từ ảnh gốc 2D thành mô hình 3D để xử lý các điểm nhấn ánh sáng một cách chân thật. Người dùng có thể chọn lựa dải hiệu ứng nghệ thuật như Natural Light - Ánh sáng tự nhiên, Studio Light - Ánh sáng studio, Stereo Light - Ánh sáng lập thể và Monochrome Background - Nền đơn sắc.

Ảnh: T.Luân Vivo V9 được trang bị cụm camera kép ở mặt sau, camera này tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo Camera kép sau máy 16 MP và 5 MP được trang bị thuật toán xóa phông AI sẽ tạo ra những bức ảnh xóa phông tuyệt đẹp như được chụp từ máy ảnh chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, Vivo V9 cũng được trang bị công nghệ nhận diện khuôn mặt để mở khóa nhanh, hỗ trợ công nghệ AI Attention Sensing - kỹ thuật giảm âm lượng thông minh, khi bạn nhìn vào màn hình máy sẽ nhận diện để giảm thiểu sự làm phiền bằng cách tự động giảm âm lượng báo thức, tin nhắn hoặc cuộc gọi đến.

Về cấu hình, Vivo V9 được trang bị hệ điều hành Android 8.1 mới nhất của Google, bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 626, 8 nhân, RAM 4 GB, bộ nhớ trong 64 GB (có thể mở rộng thêm bằng khe cắm thẻ nhớ).

Tại thị trường Việt Nam, Vivo V9 sẽ chính thức được bán ra vào ngày 6.4 tới với giá bán 7,99 triệu đồng.