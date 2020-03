Vô hiệu hóa Chrome Helper để tăng tốc trình duyệt Chrome

Công dụng không mấy rõ ràng của Helper và nó đang sử dụng một phần bộ nhớ và khả năng xử lý của máy tính. Hãy vô hiệu hóa tính năng này khi cảm thấy trình duyệt của bạn hoạt động chậm chạp.

Cách vô hiệu hóa Chrome Helper

• Tại giao diện chính của trình duyệt, bạn bấm vào biểu tượng có hình ba dấu chấm nằm dọc bên cạnh ảnh đại diện của tài khoản Google và chọn Settings.

• Chọn vào phần Advanced ở bên trái giao diện > chọn tiếp Privacy and security.

Tắt tính năng Chrome Helper Ảnh chụp màn hình

• Trong mục Privacy and security, bạn cuộn chuột xuống dưới và chọn Site Settings > tìm đến mục Unsandboxed plugin access.

• Cuối cùng bạn tắt tùy chọn Ask when a site wants to use a plugin to access your computer (recommended). Sau đó khởi động lại trình duyệt.