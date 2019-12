Vừa mới ra mắt, MacBook Pro 16 inch gặp sự cố về loa và màn hình

Theo ghi nhận của AppleInsider và các thành viên của diễn đàn MacRumors, một số người dùng MacBook Pro 16 inch đã phàn nàn rằng loa của máy thường xuyên phát ra những tiếng lụp bụp sau khi dừng phát.

Cụ thể, nếu bạn phát bất kỳ file âm thanh hay video nào, nếu dừng hoặc đóng cửa sổ thì loa sẽ vang lên một âm thanh giống như tiếng nhấp chuột với mức âm sắc khá cao. Điều này rất khó chấp nhận với một chiếc laptop giá 2.400 USD. Apple tuyên bố đã ghi nhận sự cố và cho biết sẽ sớm đưa ra phương án khắc phục.

Bên cạnh loa, người dùng cũng tỏ ra không hài lòng với tốc độ phản hồi chậm (ở mức đáng chú ý) từ màn hình với dải màu rộng của chiếc MacBook Pro 16 inch đắt đỏ, bởi điều này có thể dẫn đến hiệu ứng bóng mờ khi người dùng xem và cuộn trang trên YouTube. Dù có những người không để ý đến hiệu ứng này hoặc kết xuất ra màn hình ngoài, nhưng đây vẫn là vấn đề Apple cần tập trung sửa chữa nếu không muốn mất khách.

May mắn thay, do mới ra mắt nên dòng MacBook này còn hạn bảo hành và vẫn nằm trong khung thời gian cho phép hoàn trả, do vậy người dùng có thể liên hệ với Apple hoặc chờ đợi bản cập nhật mới của macOS.