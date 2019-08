Windows 10 sẽ có tính năng khôi phục cài đặt gốc từ đám mây

Theo TheVerge, Microsoft vừa tiết lộ rằng họ đang thử nghiệm tính năng cho phép tải xuống từ đám mây (cloud) bản Windows 10 ở trạng thái “xuất xưởng” để cài lại máy khi phần cứng hoặc hệ điều hành bị lỗi. Dù chưa cho phép người dùng thử nghiệm công khai, nhưng nó sẽ sớm xuất hiện trên các máy tính chạy Windows khi bạn gặp lỗi không khởi động được máy tính.

Điều này có vẻ cũng giống với cách Apple xử lý khi cần cài đặt lại macOS, với tùy chọn khôi phục từ các sao lưu trên đĩa cứng (tính năng Time Machine) hoặc hai tùy chọn tải macOS từ internet (bản mới nhất của MacOS hoặc bản gốc macOS mà máy bạn cài sẵn lúc bán ra thị trường). Thực tế thì Microsoft đã tích hợp tính năng tương tự cho dòng Surface của họ gần đây, cho phép máy tính có thể phục hồi lại hệ điều hành bằng cách tải xuống bản sao Windows 10 từ đám mây và cài lại máy.

Hiện các laptop chạy Windows của các hãng OEM lớn như Dell, Asus hay HP thường tích hợp sẵn một bản sao của hệ điều hành này vào một phân vùng ổ cứng riêng mà họ gọi là Recovery (cứu hộ) hoặc qua các công cụ khác của bên thứ ba để hồi phục từ đám mây hay ổ USB. Tuy nhiên, chính Microsoft lại chưa tích hợp sẵn ngoài tùy chọn reset (làm mới) lại hệ điều hành có sẵn trên máy.

Được biết, tính năng này có thể sẽ là chìa khóa cho các dự án Windows Lite và Windows Core OS (WCOS) của Microsoft. Theo đó, họ đang tìm cách tạo ra một phiên bản 10 đơn giản hơn nhưng cung cấp đầy đủ trải nghiệm và có thể khôi phục cho các thiết bị mà không cần người dùng phải cắm USB vào cài đặt thủ công, đây cũng được coi là bài toán cần giải cho một số phần cứng chạy Windows Lite sắp tới.

Bên cạnh đó, do sự phân mảnh của các nhà sản xuất phần cứng Windows, nên Microsoft sẽ cần phải đảm bảo rằng bản Windows của họ khi tải về cũng hỗ trợ đầy đủ các trình điều khiển (driver) của thiết bị do các OEM sản xuất và đó là lý do mà Microsoft cần thử nghiệm kỹ trước khi ra mắt tính năng này.