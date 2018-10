Xiaomi mở cuộc thi ảnh điện thoại 'khủng' toàn cầu

Theo PhoneArena, tất cả các bức ảnh tham gia cuộc thi này phải được chụp bằng điện thoại của Xiaomi và bức ảnh chiến thắng sẽ được lựa chọn bởi đội ngũ fan hùng hậu trên toàn cầu của thương hiệu này. Cuộc thi hoàn toàn miễn phí trên toàn cầu và để tham gia, người dùng phải mở một tài khoản Xiaomi và hạn chót để nộp ảnh tham gia cuộc thi là ngày 23.11.2018.

Những người tham gia cần gửi một bức ảnh chưa qua chỉnh sửa thuộc một trong bốn chủ đề gồm: Tự nhiên (Natural look), Mảnh ghép của thế giới (Piece of the world), Đẹp như mơ (dreamscape) và Tại sao phải nghiêm túc như thế (Why so serious).

Những bức ảnh này buộc phải có thông tin EXIF và dung lượng từ 300KB đến 10MB. Mỗi người có thể gửi tối đa sáu ảnh cho mỗi chủ đề và để vượt qua vòng đầu tiên, mỗi bức ảnh cần nhận được ít nhất ba lượt thích. Các chuyên gia về nhiếp ảnh sẽ tiến hành chọn lựa 100 bức ảnh cuối cùng (25 bức mỗi thể loại) và chương trình bầu chọn toàn cầu cho các fan Xiaomi sẽ bắt đầu từ ngày 27.11 đến 6.12.2018.

Người chiến thắng mỗi chủ đề sẽ nhận được 10.000 USD, trong khi người về nhì cũng bỏ túi 2.000 USD và bốn người đoạt giải ba sẽ nhận được 500 USD mỗi người. Tất cả những người chiến thắng sẽ phải gửi một bản sao hộ chiếu để nhận được giải thưởng của họ.