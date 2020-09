Xuất hiện kết quả điểm AnTuTu của iPhone 12 Pro Max

Theo GSMArena, về cơ bản mức tăng hiệu suất của iPhone 12 Pro Max so với tiền nhiệm là rất nhỏ và thấp hơn so với các tuyên bố trước đó của Apple tại sự kiện rạng sáng 16.9 là CPU nhanh hơn 17% và GPU tốt hơn 8%. Kết quả AnTuTu chỉ ra tổng số điểm của iPhone 12 Pro Max là 572.333 và được đánh giá là thấp khi so sánh với sản phẩm cạnh tranh Snapdragon 865+ trên một số điện thoại Android, vốn vượt qua cột mốc 600.000.