Xuất hiện ứng dụng chụp ảnh selfie loại bỏ con người

Theo The Verge, Bye Bye Camera được tạo ra bởi Damjanski và hai người bạn, tất cả đều là một phần của Do Something Good - vườn ươm tập thể nơi các lập trình viên và nghệ sĩ tập hợp tài nguyên của họ để tạo ra các dự án.

Damjanski cho biết phần mềm được xây dựng cho “ thế giới hậu con người” khi con người sẽ hoàn toàn vắng mặt trong các bức ảnh chụp. Ứng dụng hiện có giá 2,99 USD trên App Store và được cảnh báo có tốc độ hoạt động chậm cũng như loại bỏ người chưa thật hoàn hảo, vẫn để lại những vệt pixel hay các chi tiết dư thừa.

Phần mềm đứng đằng sau ứng dụng này khá đơn giản. Nó sử dụng một thuật toán phát hiện đối tượng nguồn mở có tên là YOLO (You Only Look Once) để xác định người và kết hợp của các hệ thống AI để lấp đầy sự vắng mặt của họ. Ứng dụng này cũng hoạt động trên các tác phẩm nghệ thuật.

Damjanski không đi sâu vào chi tiết nhưng các thuật toán vẽ như vậy hiện không phải là hiếm. Nvidia đã có một số công cụ AI tạo cảnh quan và tòa nhà dựa trên bản vẽ của người dùng. Trong khi đó, phần mềm nhận biết nội dung ‘content-aware’ của Adobe có thể cung cấp khả năng loại bỏ liền mạch hơn, ngay cả trong video.

Nhưng điều thú vị đến từ việc xem xét tương lai của các phần mềm như vậy, ý tưởng hiện tại có thể trở thành ứng dụng hữu ích trong tương lai. Chẳng hạn vào năm 2017, một ứng dụng có tên FaceApp đã bắt đầu sử dụng máy học để thay đổi nét mặt người và hoán đổi tuổi và giới tính của họ. Hai năm sau, tính năng hoán đổi giới tính của Snapchat đã được sử dụng.

Damjanski nói rằng ông chủ yếu xem ứng dụng này như một công cụ nghệ thuật và thích những sai lầm mà nó gây ra. Về khía cạnh “thế giới hậu con người”, ông cho rằng ứng dụng lấy cảm hứng từ các mối đe dọa gây ra cho con người như biến đổi khí hậu và những điều tương tự.