YouTube Music cho lọc ra các video đã thích

Nhiều người dùng sau khi bị bắt buộc chuyển từ Google Play Music sang dịch vụ YouTube Music đều cảm thấy khó chịu với cách kết hợp các video ngẫu nhiên từ YouTube.

Đối với YouTube Music , các lượt thích trên video YouTube cũng được gắn thẻ âm nhạc giống như trên các bài hát, điều này dẫn đến việc trùng lặp nếu bạn đã thích một bài hát và video riêng biệt, hoặc đôi khi bạn nghe thấy một bài nhạc thiếu nhi nào đó của trẻ nhỏ trong gia đình kết hợp với phần còn lại của danh sách phát bài hát bạn đã tạo.

Theo Android Police, để giải quyết sự bất tiện này thì gần đây một tùy chọn có tên Show your liked music from YouTube xuất hiện trong menu cài đặt, cho phép người dùng chọn không xem bất kỳ video đã thích nào của họ từ YouTube khi đang sử dụng trang web hoặc ứng dụng YouTube Music. Tuy nhiên, các lượt thích của bạn từ ứng dụng YouTube Music vẫn chuyển sang nền tảng YouTube truyền thống.

YouTube hiện cố gắng làm việc để khắc phục những lỗ hổng trên dịch vụ âm nhạc của mình với tốc độ ngày càng tăng trong năm qua, ngay cả khi sự thay đổi này đến hơi muộn. Tuy có nhiều nhận định từ người dùng rằng họ không hoàn toàn hài lòng với chất lượng âm thanh của YouTube Music so với Google Play, nhưng việc khắc phục sự cố này cũng phần nào giúp người dùng cảm thấy được quan tâm hơn.