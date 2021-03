YouTube ra phiên bản cạnh tranh với TikTok

Nền tảng YouTube Shorts mới ra mắt trong bản thử nghiệm ở Mỹ vào ngày 18.3 sau vài tháng thử nghiệm ở Ấn Độ. YouTube Shorts cho phép người sáng tạo nhanh chóng biên tập và lồng ghép các clip lại với nhau và thêm các bản nhạc nền được quảng cáo là từ hơn 250 hãng và nhà xuất bản âm nhạc.

Ngoài ra nó cũng bao gồm một công cụ chỉnh sửa phụ đề. Giống như TikTok, người dùng có thể lướt xem trên Feed với nhiều video ngắn, đăng ký người sáng tạo, duyệt xem theo hashtag và âm thanh.

Tuy nhiên, sự khác biệt với TikTok chính là YouTube Shorts không phải là một ứng dụng độc lập. Nó được tìm thấy trong một dải chuyển động mới trên tab trang chủ của ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động. YouTube cũng đang xem xét việc dành riêng cho tính năng này một tab để việc truy cập diễn ra nhanh hơn.

Hiện YouTube Shorts thiếu khả năng trả lời các video khác, cũng như các tính năng Duet hoặc Stitch như trên TikTok. Và mặc dù Shorts có phiên bản riêng giống như trang For You của TikTok, nhưng vẫn thiếu một cách để bạn xem nguồn cấp dữ liệu video được quản lý cụ thể từ những video mà bạn đã đăng ký như Following trên TikTok.

YouTube Shorts vẫn còn một chặng đường dài trước khi có thể thực sự cạnh tranh với TikTok.