YouTube thêm tính năng nhắc người dùng xem video quá lâu

Trước đây, phụ huynh thường la mắng con mình vì ngồi hàng giờ để xem TV thay vì ra ngoài trời và tham gia các hoạt động thể chất. Với sự phát triển của công nghệ di động, trẻ em giờ vẫn có thể ra ngoài trời mà vẫn…”cắm mặt” vào màn hình smartphone hoặc máy tính bảng.

Ảnh chụp màn hình YouTube có thể nhắc người dùng nghỉ ngơi sau tối đa 3 giờ xem video liên tục Google mới đây đã có động thái giúp các ông bố, bà mẹ quản lý con cái dễ dàng hơn mà không cần lúc nào cũng bên cạnh. Theo PhoneArena, “gã khổng lồ tìm kiếm” vừa cập nhật một tính năng có tên “Digial Wellbeing” (DW - Sự an toàn kỹ thuật số), tích hợp trên các ứng dụng do hãng cung cấp, trong số đó có YouTube. Google mới đây đã có động thái giúp các ông bố, bà mẹ quản lý con cái dễ dàng hơn mà không cần lúc nào cũng bên cạnh. Theo PhoneArena, “gã khổng lồ tìm kiếm” vừa cập nhật một tính năng có tên “Digial Wellbeing” (DW - Sự an toàn kỹ thuật số), tích hợp trên các ứng dụng do hãng cung cấp, trong số đó có YouTube.

Với thiết bị Android trong tay, người dùng có thể cài đặt YouTube tự nhắc nhở khi đã dành quá nhiều thời gian xem video trên nền tảng này mà quên mất cuộc sống ngoài màn hình vẫn đang diễn ra.

Để bật tính năng nhắc nhở, người dùng vào ứng dụng YouTube, chọn vào phần hình ảnh đại diện ở góc trên, bên phải. Từ đó vào mục Settings (Cài đặt) > General (Cài đặt chung) > Remind me to take a break (Nhắc nhở tôi nghỉ ngơi).

Lựa chọn thời gian nhắc nhở sau số phút nhất định sẽ hiển thị: Never (không nhắc nhở) cho tới 180 phút (3 tiếng liên tục).

Nếu truy cập theo hướng dẫn trên vẫn không tìm thấy chức năng này, hãy kiểm tra lại phiên bản YouTube đang dùng trên máy hoặc chờ tới lượt thông báo cập nhật, bởi tính năng sẽ được phát hành rộng rãi trong thời gian sớm.

Đó có thể là tính năng hữu ích, nhưng trên tất cả vẫn là tinh thần tự giác của mỗi người dùng.