Z4 G4 Workstation - máy trạm siêu mạnh mẽ của HP

Đó chính là ấn tượng đầu tiên khi nhắc đến HP Z4 G4 Workstation chính hãng đang được phân phối chính thức tại Hitechpro.

Hiệu năng dẫn đầu - đáp ứng mọi nhu cầu

Z4 G4 Workstation là dòng máy trạm hiệu năng cao bán chạy nhất của HP, sản phẩm sở hữu hiệu năng đầu bảng, hoàn hảo cho mọi nhu cầu đồ họa, dựng hình, dựng phim, thực tế ảo cho đến các tác vụ chuyên sâu như ảo hóa, máy học...

Để trở thành dòng máy trạm hàng đầu thị trường, HP trang bị cho Z4 G4 Workstation bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900X X-series Processor hoặc Intel® Core™ i9-10980XE X-series processor. Đây là bộ xử lý Intel® Core™ X-series processor cao cấp đầu bảng của Intel sẵn sàng cho mọi tác vụ cần hiệu suất đơn luồng lẫn đa luồng.

Bên cạnh hiệu năng vượt trội, Intel® Core™ X-series processor còn sở hữu nhiều ưu điểm các dòng phổ thông không có được. Đầu tiên phải kể đến khả năng hỗ trợ 48 Lanes PCIe cho phép cấu hình 2 PCIe x16 để khai thác tối đa hiệu năng từ hai card đồ họa rời. Cùng với đó là hỗ trợ tới 4 kênh RAM cho băng thông 94GB/s, gấp đôi so với các dòng CPU phổ thông.

Cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống là bộ nguồn công suất 1000W cao cấp, hiệu suất thực tế đạt trên 90% đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định, một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng để bộ máy tính hoạt động bền bỉ.

Nâng cấp linh hoạt - từ card đến RAM

Nhờ được trang bị Intel® Core™ X-series processor cùng với bộ nguồn công suất cao, khả năng nâng cấp, tùy biến cấu hình của HP Z4 G4 Workstation là vô cùng linh hoạt. Sản phẩm có nhiều tùy chọn card đồ họa, đáng chú ý có thể kể đến các tùy chọn cao cấp như NVIDIA Quadro RTX 6000, RTX 8000, GV100, hỗ trợ cấu hình hai card chạy song song cho hiệu suất đồ họa vô cùng ấn tượng, đáp ứng tốt cho cả những tác vụ đồ họa chuyên sâu, thực tế ảo.

HP Z4 G4 Workstation cũng được trang bị sẵn 32GB RAM, khả năng nâng cấp lên đến 256GB sẵn sàng cho các tác vụ dựng phim, ảo hóa, máy học… Sản phẩm còn đi kèm ổ cứng HP Z Turbo Drive M.2 1TB TLC SSD tốc độ cực nhanh, độ ổn định đáng tin cậy để dễ dàng hoàn thành các dự án video nặng hàng trăm GB. HP Z4 G4 còn hỗ trợ nhiều tùy chọn lưu trữ khác như SATA, SATA Enterprise, SATA SED, Z Turbo Drive TLC M.2 NVMe SSD… linh hoạt cho mọi nhu cầu của khách hàng.

Độ tin cậy cao - an toàn, bền bỉ

Để phục vụ cho nhu cầu chuyên nghiệp thì hiệu năng mạnh mẽ, nâng cấp linh hoạt thôi vẫn là chưa đủ. Yếu tố quan trọng hàng đầu khiến HP Z4 G4 Workstation thực sự nổi bật là khả năng bảo mật tuyệt vời, độ bền bỉ cao, duy trì hoạt động liên tục 24/7.

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự ổn định, bền bỉ trên HP Z4 G4 Workstation. Trước hết là các linh kiện từ nguồn, bo mạch chủ, RAM, ổ cứng… được nghiên cứu, tính toán để tương thích tốt nhất khi hoạt động cùng nhau. Tiếp đến là cách sắp xếp, bố trí linh kiện hợp lý, tối ưu luồng khí trong thùng máy để làm mát tất cả các thành phần linh kiện chứ không chỉ riêng CPU, card đồ họa.

Sản phẩm còn được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows 10 Pro bản quyền cùng với hàng loạt các giải pháp bảo mật đến từ HP đảm bảo cho hệ thống luôn hoạt động ổn định, dữ liệu của bạn luôn được bảo vệ an toàn. Để mang lại sự yên tâm cho khách hàng trong quá trình sử dụng, HP cũng mang đến chính sách bảo hành 3 năm cho sản phẩm HP Z4 G4 Workstation được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Mua HP Z4 G4 Workstation chính hãng đến ngay Hitechpro

Có một vấn đề mà rất nhiều người có nhu cầu mua các dòng máy trạm mạnh mẽ như HP Z4 G4 Workstation thường gặp phải - đó là một địa chỉ mua uy tín, đảm bảo được các chính sách bảo hành chính hãng. Cũng phải thôi, vì đây là dòng máy tính khá đặc thù nên không được bán rộng rãi như các dòng máy tính phổ thông. Chỉ có một vài đối tác lâu năm của HP như Hitechpro mới được “chọn mặt gửi vàng” để phân phối độc quyền dòng máy tính Workstation chuyên dụng.

Bên cạnh các dòng máy Workstation, Hitechpro còn là nhà cung cấp các thiết bị, giải pháp công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam với hàng loạt sản phẩm dịch vụ từ các giải pháp mạng, máy in, mực in chính hãng HP, các dịch vụ bảo hành, bảo trì hệ thống máy tính, máy in.