Tăng cường sức đề kháng cho cơ thể là một trong những ưu tiên khi một người quan tâm đến sức khỏe. Tuy nhiên vẫn tồn tại những lầm tưởng về sức đề kháng, dẫn đến việc nhiều người còn mơ hồ về cách thức tăng cường sức đề kháng toàn diện.

Nhắc đến sức đề kháng hay rộng hơn là hệ miễn dịch, nhiều người thường nghĩ rằng đây chỉ là một cơ quan, bộ phận cơ thể, không tác động quá lớn đến hoạt động sống của tế bào và những hệ cơ quan khác. Thực chất, hệ miễn dịch Trong đó, sức khỏe tế bào, làn da, và tiêu hóa là 3 yếu tố chủ đạo quyết định đến sức đề kháng của cơ thể. Hiểu rõ “bản đồ” cơ thể, chú trọng vào việc chăm sóc các bộ phận này trên cơ thể sẽ tăng cường sức đề kháng toàn diện.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhầm tưởng rằng hệ miễn dịch không bao giờ bị hao hụt. Trên thực tế, hệ miễn dịch không phải lúc nào cũng hoạt động hiệu quả, mỗi người và có thể suy giảm do nhiều nguyên nhân như lối sống không lành mạnh, môi trường sống bị ô nhiễm, tuổi tác...

Một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng của WHO về tác động của chế độ ăn uống, sinh hoạt của người phương Tây đến chức năng miễn dịch của cơ thể cũng chỉ ra rằng cách lựa chọn thực phẩm và lối sống có ảnh hưởng rất lớn đến sự cân bằng của vi khuẩn trong cơ thể, có thể làm mạnh hoặc suy yếu hệ thống miễn dịch. Do đó, chúng ta nên chủ động nuôi dưỡng những thói quen lành mạnh nhằm duy trì sức đề kháng vững vàng.

Thực tế, không khó để giữ sức đề kháng vững vàng nếu chúng ta nắm giữ bí kíp đề kháng 3 khỏe: Khỏe tế bào, khỏe làn da, khỏe tiêu hóa. Ba yếu tố có mối quan hệ gần gũi, tác động lẫn nhau, tạo thành công thức cho đề kháng khỏe toàn diện.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cơ thể con người có khả năng tự bảo vệ sức khỏe lên đến 31% , nhưng một cơ thể sống quá “nghèo nàn” dinh dưỡng sẽ không bao giờ có đủ sức đề kháng để chống lại các tác nhân từ bên ngoài. Hơn nữa, với thói quen ăn uống thừa đạm thiếu rau cùng cuộc sống bận rộn ở thời hiện đại càng khiến cho việc ăn uống đủ chất, đặc biệt là vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật trở thành một bài toán nan giải. Do đó, kết hợp bữa ăn thường ngày cùng các thực phẩm bổ sung gói trọn dinh dưỡng từ thiên nhiên là cách chủ động chăm sóc sức khỏe an toàn, tiện lợi và hiệu quả.

Để giúp làn da chắc khỏe, chúng ta nên ưu tiên bổ sung thêm protein vì đây là thành phần chính cấu tạo nên mô mới và các tế bào da. Protein, đặc biệt là protein lành mạnh từ thực vật như đậu nành, lúa mì và đậu hà lan sẽ hỗ trợ làn da khỏe mạnh, săn chắc, và đàn hồi. Bên cạnh đó, vitamin C hỗ trợ bảo vệ da khỏi các gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa. Tuy nhiên, cơ thể chúng ta không thể tự tổng hợp vitamin C mà phải bổ sung từ các nguyên liệu bên ngoài. Do đó, bạn có thể nạp thêm thực phẩm bổ sung vitamin C được chiết xuất từ quả Acelora Cherry - một trong những loại quả giàu hàm lượng vitamin C nhất trong tự nhiên.

Để giúp tế bào khỏe, mỗi người nên bổ sung đầy đủ các loại vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật tốt cho hệ miễn dịch như vitamin A, D , kẽm, đồng, selen hay chiết xuất từ lá hương nhu tía. Việc kết hợp đầy đủ các vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật sẽ giúp thúc đẩy miễn dịch, tăng khả năng chống oxy hóa, củng cố sức khỏe của các tế bào miễn dịch.

Một hệ miễn dịch khỏe không thể thiếu một hệ tiêu hóa khỏe. Cách đơn giản và hiệu quả để có hệ tiêu hóa khỏe chính là bổ sung thường xuyên các lợi khuẩn Probiotics, giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột cho tiêu hóa khỏe và đề kháng tối ưu. Nạp đủ chất xơ từ các loại rau quả tự nhiên đậu Hà Lan, đậu nành, acerola cherry… giúp nhuận tràng, giảm táo bón và hỗ trợ giảm cholesterol trong máu.

Để xây dựng nền tảng vững chắc cho thể chất, tinh thần và có thể sẵn sàng chinh phục những thử thách trong tương lai, chúng ta nên chủ động chăm sóc sức khỏe đề kháng toàn diện, đảm bảo cả 3 yếu tố “tế bào khỏe + làn da khỏe + tiêu hóa khỏe” càng sớm càng tốt. Ngay từ bây giờ, mỗi người hãy xây dựng chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học và kết hợp sử dụng những thực phẩm bổ sung sức khỏe uy tín hàng đầu như Nutrilite để bảo vệ “hàng rào” miễn dịch trước các tác nhân độc hại.

