Công trình chỉnh trang đô thị “bẫy” người đi đường

Kinh phí đầu tư để thực hiện việc nâng cấp tuyến đường là 78 tỉ đồng. Dự án do UBND TP.Kon Tum làm chủ đầu tư, Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum là đơn vị thi công.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng tiến hành nâng cấp, sửa chữa, dự án đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn. Theo anh Trần Văn Quân (ngụ TP.Kon Tum), đi dọc tuyến đường Trần Phú có hàng chục nắp cống không được đậy lại sau khi thi công. Nhiều chỗ không được cắm biển hoặc giăng dây cảnh báo, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường. Đặc biệt là vào ban đêm, khi ánh sáng yếu, không thể nhìn thấy các hố sâu nên tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. “Dự án sửa chữa nâng cấp mà cả mấy tháng trời không xong làm cho cả tuyến đường bụi bặm vào mùa khô, nhếch nhác vào mùa mưa. Đã vậy, nhiều nắp cống bị hở tạo thành những hố sâu không khác gì bẫy người đi đường”, anh Quân bức xúc và kiến nghị: “Mong rằng các đơn vị sớm đẩy nhanh thi công và thực hiện cắm biển cảnh báo để tránh xảy ra tai nạn”.





Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Mai Văn Trí, Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng TP.Kon Tum, cho hay đơn vị thường xuyên gửi văn bản yêu cầu đơn vị thi công giăng dây, cắm biển cảnh báo đảm bảo an toàn thi công công trình, an toàn giao thông, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công. “Một số nắp cống không cắm biển, giăng dây cảnh báo có thể do các hộ gia đình kinh doanh gần đó đã tự ý tháo dỡ để thuận tiện cho việc buôn bán. Chúng tôi sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện cắm biển, giăng dây ở những vị trí bị tháo dỡ”, ông Trí nói.

Cũng theo ông Trí, theo hợp đồng, đến cuối tháng 7.2022 dự án phải hoàn thành và bàn giao. Tuy nhiên, hiện tại công trình vẫn đang chậm tiến độ và chưa hoàn thành một nửa dự án.