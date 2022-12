Công ty Tùng Mỹ ký kết hợp tác các đối tác lớn dự án Tumys Phú Mỹ

Công ty TNHH Thương mại Tùng Mỹ (Tumys Homes) là một trong những đơn vị đầu tư và phát triển bất động sản với chất lượng vượt trội, mang lại cơ hội đầu tư an tâm và lợi nhuận xứng tầm với những sản phẩm bất động sản tại các vùng kinh tế trọng điểm ở phía Nam. Lễ ký kết đánh dấu sự hợp lực của những thương hiệu uy tín hàng đầu thị trường trong lĩnh vực phân phối dự án, xây dựng, quản lý - vận hành… Mỗi đối tác đồng hành, tham gia vào quá trình phát triển dự án đều được chủ đầu tư Tùng Mỹ chọn lựa kỹ càng, khắt khe và là những thương hiệu hàng đầu, danh giá tại thị trường Việt Nam. Đây là một minh chứng rõ nét cho sự tâm huyết của chủ đầu tư Tùng Mỹ dành cho dự án Tumys Phú Mỹ - một dự án được đầu tư với mức đầu tư lên đến 1.772 tỉ đồng, hứa hẹn kiến tạo nên một biểu tượng đỉnh cao cho diện mạo đô thị phố cảng Phú Mỹ phồn hoa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Luyện - Phó tổng giám đốc, CĐT Tùng Mỹ chia sẻ: "Công ty Tùng Mỹ cùng với các đối tác cam kết hoàn thành để dự án trở thành công trình đạt tiêu chuẩn với chất lượng tốt nhất và là một trong những công trình tiêu biểu hướng tới sự phát triển của Thành phố cảng Phú Mỹ trong tương lai”.

Theo nội dung của buổi ký kết, Dat Xanh Premium trở thành đối tác phát triển kinh doanh, độc quyền tiếp thị và phân phối dự án Tumys Phú Mỹ. Dat Xanh Premium là thương hiệu dịch vụ bất động sản uy tín và nhận được sự tin tưởng lựa chọn hàng đầu tại khu vực phía Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm triển khai phân phối thành công nhiều dự án lớn. Đặc biệt, tại thị trường Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) Dat Xanh Premium ghi dấn ấn lớn khi triển khai và phát triển thành công nhiều dự án, phục vụ và đáp ứng tối đa nhu cầu ở thực tại địa phương.

Cũng trong khuôn khổ của buổi lễ, chủ đầu tư Tùng Mỹ cũng đã ký kết hợp tác với tổng thầu xây dựng dự án là Công ty cổ phần xây dựng Phước Thành - một trong những đơn vị nhà thầu thi công với hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và là một trong các nhà thầu xây dựng uy tín nhất trong ngành xây dựng tại Việt Nam với hàng trăm dự án phủ rộng khắp cả nước. Chủ đầu tư Tùng Mỹ gửi gắm sự tin tưởng và kỳ vọng rất lớn vào sự hợp tác lần này, mong muốn kiến tạo nên những sản phẩm chất lượng cao, quy hoạch bài bản, đồng bộ về hạ tầng và tiện ích, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.





Bên cạnh đó, CBRE - một trong những thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực quản lý tài sản cũng là đơn vị quản lý vận hành được chủ đầu tư Tùng Mỹ tin tưởng lựa chọn mang đến những dịch vụ, trải nghiệm sống xứng tầm dành cho các cư dân tương lai của dự án Tumys Phú Mỹ. Các sản phẩm tại Tumys Phú Mỹ trong tương lai không chỉ gia tăng giá trị kinh tế vì những sáng tạo đẳng cấp & chăm chút tỉ mỉ của chủ đầu tư mà còn gia tăng giá trị văn hóa, tinh thần vì sự "chu đáo" của đơn vị quản lý vận hành.

Đặc biệt, một bảo chứng an toàn, để khách hàng an tâm về uy tín chủ đầu tư Tùng Mỹ và pháp lý minh bạch của dự án đó chính là sự hợp tác cùng ngân hàng Vietcombank. Lễ ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh dành cho các khách hàng của dự án Tumys Phú Mỹ giữa Công ty TNHH Thương Mại Tùng Mỹ với Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam Vietcombank - Chi nhánh Hòa Bình. Theo đó, Vietcombank sẽ là ngân hàng song hành cùng các cư dân tương lai của Tumys Phú Mỹ, giúp khách hàng an tâm về những vấn đề tài chính và các chính sách ưu đãi đặc quyền dành riêng cho cộng đồng cư dân Tumys Phú Mỹ.

Cú bắt tay của những ông lớn đầu ngành bất động sản cam kết sẽ kiến tạo nên một tuyệt phẩm đắt giá bậc nhất khu vực, mang đến không gian sống xứng tầm đẳng cấp dành cho những cư dân tinh hoa, kỳ vọng tạo nên một diện mạo mới cho thành phố cảng Phú Mỹ trong tương lai.