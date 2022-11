Công viên nghĩa trang vĩnh hằng - Trung tâm hỏa táng An Lạc Viên chuẩn bị hoạt động

Trung tâm hỏa táng An Lạc Viên tọa lạc tại thôn Hòa Nam 2, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, Công viên nghĩa trang vĩnh hằng - Trung tâm hỏa táng An Lạc Viên là dự án được Hoàng Phát Group dành rất nhiều tâm huyết đầu tư. Đây cũng là công viên nghĩa trang hiện đại và lớn bậc nhất tại khu vực Tây Nguyên hiện nay. Bên cạnh việc đáp ứng nơi an nghỉ cho người đã khuất cũng như nhu cầu chăm sóc, thăm viếng của thân nhân theo hình thức văn minh, dự án còn góp phần cải thiện cảnh quan, tiết kiệm tài nguyên đất đai, góp phần nâng cấp diện mạo đô thị của huyện Buôn Đôn, thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường. Vì thế, dự án được chính quyền quan tâm và hỗ trợ để Hoàng Phát Group triển khai hiệu quả, thành công.

Khi đi vào hoạt động, Công viên nghĩa trang vĩnh hằng - Trung tâm hỏa táng An Lạc Viên không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân Đắk Lắk mà cả các tỉnh, thành lân cận như Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng… Với địa thế “tựa sơn - hướng thủy”, Công viên nghĩa trang vĩnh hằng - Trung tâm hỏa táng An Lạc Viên sở hữu những kiến trúc đậm nét truyền thống Á Đông, vô cùng gần gũi và thân thiện với thiên nhiên. Các công trình kiến trúc được quy hoạch đan xen nhiều mảng xanh rộng lớn, mang đến một không gian thanh tịnh và an yên hiếm có. Xung quanh dự án là các cơ sở tôn giáo như chùa Long Thọ, tịnh xá Ngọc Tánh, nhà thờ Hòa Nam… nên đây sẽ là nơi an nghỉ lý tưởng cho những người đã khuất.

Trung tâm hỏa táng An Lạc Viên sử dụng lò hỏa táng TABO - công nghệ hàng đầu thế giới của Thụy Điển được phát minh từ năm 1932 và liên tục cải tiến phù hợp với xu thế thời đại. Độ tin cậy của công nghệ này đã được chứng minh khi có hơn 500 lò hỏa táng TABO đang được vận hành trên toàn thế giới, rất nhiều trong số đó đã được sử dụng trên 20 năm.

Lò hỏa táng TABO có nhiều ưu điểm vượt trội như kiểm soát khói và mùi, giảm thiểu chi phí vận hành, độ ồn thấp, khí thải đầu ra đáp ứng các quy chuẩn châu Âu và Việt Nam hiện hành.





Với phương châm “Hiếu nghĩa vẹn tròn”, Trung tâm hỏa táng An Lạc Viên cung cấp nhiều gói dịch vụ chuyên nghiệp, đáp ứng mọi nhu cầu hỏa táng như gói dịch vụ hỏa táng An Lạc I, gói dịch vụ hỏa táng An Lạc II, gói An Lạc VIP I và gói An Lạc VIP II… để người dân chọn lựa dễ dàng theo nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Bên cạnh đó, Trung tâm hỏa táng An Lạc Viên còn phục vụ hỏa táng theo giờ yêu cầu và ngoài giờ; dịch vụ xe điện, xe rồng, xe đưa đón gia chủ…

Thể hiện tinh thần nhân văn, Trung tâm hỏa táng An Lạc Viên còn có chính sách ưu đãi dành cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Thương binh, bệnh binh; Người dân địa phương thuộc buôn Niêng 3, thôn Hòa Nam 2 và những hộ nghèo tại xã Ea Nuôl.

Lâu nay, theo phong tục truyền thống, người dân Việt Nam thường lựa chọn phương thức địa táng. Thế nhưng xã hội văn minh đặt ra yêu cầu rất cao về bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên trong khi quỹ đất dành cho việc chôn cất ngày càng hạn hẹp. Vì thế, hình thức hỏa táng người đã khuất đang ngày càng được nhiều người dân ủng hộ và sử dụng khi có tang chế. Nhà nước cũng khuyến khích điều này vì lợi ích mà nó mang lại cho xã hội.

Hình thức hỏa táng người đã khuất có rất nhiều ưu điểm. Cụ thể, hỏa táng góp phần giảm sức ép về quỹ đất cho các địa phương, tiết kiệm thời gian, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước, tránh lây lan dịch bệnh. Đặc biệt, so với hình thức địa táng thì hỏa táng giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí, nhanh gọn, văn minh vì không phải qua cải táng, di dời mộ nên sẽ không ảnh hưởng đến đời sống tâm linh, giảm đau thương cho người thân trong gia đình. Ngoài ra, đối với những gia đình chọn lưu trữ tro cốt trong các công viên nghĩa trang, việc bảo dưỡng, chăm sóc và bảo vệ cũng thuận tiện và an toàn hơn rất nhiều.