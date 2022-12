Co.op Online tung ‘deal hot’ dịp 12.12

Thông qua địa chỉ www.cooponline.vn hoặc ứng dụng điện thoại, Saigon Co.op tung ra hàng loạt khuyến mãi siêu “khủng” từ nay đến ngày 14.12.

Mở đầu là loạt sản phẩm giảm giá sốc lên đến 50% bao gồm nước giải khát Coca Cola Plus lon cao 320ml còn 129.000 đồng/thùng; hạt nêm Vedan vị thịt heo 400g chỉ còn 17.500 đồng/gói; bộ nồi chảo hợp kim nhôm Super SCC3324S - 5 món giảm đến 55% còn 849.000 đồng/bộ…

Song song đó, “Deal hot 12.000 và 120.000 đồng” mua 1 được 2 với các sản phẩm như túi rác Inochi đen quai có giá gốc 19.000 đồng/cuộn khi mua sản phẩm thứ 2, 4, 6 giá còn 12.000 đồng/cuộn; sữa tắm Lifebuoy túi 800g đồng giá 120.000 đồng/túi, nước giặt Comfort 3,6kg giảm giá 66% chỉ còn 122.000 đồng/túi…





Tiếp đến là ưu đãi ngập tràn E-voucher - phiếu mua hàng điện tử tại các kênh mua sắm của Saigon Co.op - khi khách hàng đạt điều kiện hóa đơn. Chẳng hạn, với hóa đơn từ 1 triệu đồng, khách hàng sẽ được tặng evoucher Giftee 30.000 đồng; hóa đơn từ 1,5 triệu đồng sẽ được tặng evoucher Giftee 50.000 đồng…

Cuối cùng không thể không nhắc đến là tuần lễ thương hiệu đến từ bộ ba Unilever, P&G và Pepsi. Với Unilever, khi khách hàng có tổng trị giá hóa đơn mua hàng các nhãn hiệu (Omo, Comfort, Sunlight, Vim) tối thiểu là 459.000 đồng sẽ được nhận ngay Voucher Got It trị giá 50. 000 đồng. Hay khách hàng có cơ hội được tặng 1 nồi lẩu điện đa năng Lock & Lock trị giá 1.432.000 đồng dành cho top 10 khách có tổng trị giá hóa đơn cao nhất mua các sản phẩm thuộc nhãn hiệu giặt xả Downy, Ariel, Tide. Ngoài ra, Top 15 khách hàng có tổng trị giá hóa đơn cao nhất mua các sản phẩm dầu gội thuộc những nhãn hiệu của P&G trong thời gian diễn ra chương trình sẽ tặng 1 máy làm sữa chua Lock & Lock trị giá 658.000 đồng (tổng trị giá các sản phẩm tối thiểu mua là 199.000 đồng). Đối với Pepsi, khách mua đơn hàng bao gồm 2 thùng nước ngọt các loại với dung tích 245ml/320ml/390ml được 1 lượt quay may mắn với cơ hội trúng 1 loa Bluetooth sành điệu…