Thế Sơn, sinh năm 1990, đang kinh doanh các sản phẩm điện năng lượng mặt trời tại TP.HCM. Trước đây, ở giai đoạn khởi nghiệp, anh sử dụng một chiếc hatchback hạng A để phục vụ bản thân, gia đình và công việc. Theo thời gian, gia đình đón thêm 2 thành viên mới và công việc làm ăn cũng phát triển, Thế Sơn bắt đầu nghĩ đến một mẫu xe thuộc phân khúc cao hơn.

Vì kinh doanh lĩnh vực năng lượng bền vững và thói quen tiêu dùng xanh, Thế Sơn muốn ưu tiên sử dụng một mẫu xe xanh nhưng phù hợp với nhu cầu của bản thân và gia đình trong thực tế ở Việt Nam.

Thế Sơn mua xe tháng 7.2023 - khi mà thị trường xe hybrid đã bắt đầu sôi động. Ở hạng phổ thông, Toyota - thương hiệu mở đầu xu hướng xe hybrid tại Việt Nam - có dải sản phẩm đầy đủ nhất với cả sedan, SUV và MPV.

Sau khi cân nhắc giữa các lựa chọn, cuối cùng Thế Sơn chốt Corolla Cross 1.8HEV vì hài hòa cả về tài chính và công năng sử dụng.

Gần một năm sử dụng, Thế Sơn luôn thấy bản thân mình đã lựa chọn đúng. Xe hybrid có đặc trưng êm, mượt, ít tiếng ồn và "ăn" xăng chỉ bằng một nửa động cơ xăng cùng dung tích, nhưng không thay đổi thói quen sử dụng. Thế Sơn cho rằng, xe hybrid là lựa chọn xe xanh phù hợp và an toàn tại thời điểm hiện tại.

Hệ thống hybrid trên Corolla Cross 1.8HEV là thế hệ hybrid mới và tiên tiến nhất của Toyota. Khi khởi hành hoặc ở dải tốc độ thấp, vận hành trong nội đông đúc, động cơ điện sẽ thay thế vai trò của động cơ xăng, người lái dễ dàng nhận ra khác biệt vì khoang động cơ không phát ra tiếng ồn, xe vận hành êm và mượt như xe điện. Trên quốc lộ và cao tốc, tùy từng thời điểm, xe sẽ lựa chọn sử dụng độc lập động cơ xăng, động cơ điện hoặc kết hợp cả hai sao cho tối ưu nhất. Khi tăng tốc, cả động cơ điện và xăng sẽ linh hoạt để mang lại gia tốc lớn nhất.

Trường hợp hết pin, động cơ xăng sẽ vừa dẫn động, vừa sạc điện cho bộ pin. Năng lượng cung cấp cho bộ pin còn đến từ những tình huống phanh, giảm tốc và xuống dốc. Cụ thể, máy phát sẽ kích hoạt để sạc năng lượng dư thừa này vào bộ pin. Đây là cơ chế tự sạc hoàn toàn khép kín của Corolla Cross 1.8HEV giúp mẫu xe này không phụ thuộc vào hệ thống trạm sạc, hoặc cổng cắm sạc ngoài như xe điện.

Theo công bố của nhà sản xuất, Corolla Cross 1.8HEV tiêu thụ 4,84 lít/100km trong điều kiện ngoài đô thị, nhưng trên thực tế có thể thấp hơn. Trong một lần Thế Sơn muốn đo mức tiêu hao nhiên liệu thực tế, trước khi khởi hành đi từ TP.HCM tới Đà Lạt đã "reset" đồng hồ. Theo đó, khi vừa rời cao tốc Liên Khương, đồng hồ báo chỉ 2,9 lít/100km, trong khi chiều về gặp tắc đường trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, nhưng mức tiêu hao nhiên liệu vẫn chỉ 3,9 lít/100km, vẫn thấp hơn nhiều so với thông số mà nhà sản xuất đưa ra.

Ngoài động cơ hybrid, Thế Sơn còn ấn tượng vì Corolla Cross là sản phẩm "global" được trang bị những công nghệ, trang bị tiên tiến bậc nhất như nền tảng toàn cầu TNGA (Toyota New Global Architecture). Nền tảng này được xây dựng bằng việc tái thiết kế hoàn toàn các bộ phận truyền động và khung gầm, nhằm nâng cao trải nghiệm lái xe và mang đến cảm giác hứng khởi cho người cầm lái.

Gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense cũng mang lại ưu thế cho Corolla Cross 1.8HEV trước các đối thủ cùng tầm giá, với một số tính năng an toàn nâng cao gồm cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động thông minh và đèn chiếu xa tự động, bên cạnh một số trang bị tiêu chuẩn khác như cảnh báo điểm mù và 7 túi khí. Xe đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao - tiêu chuẩn an toàn cao nhất - của ASEAN NCAP.

Ngày 6.5, Toyota chính thức ra mắt Corolla Cross 2024 tại thị trường Việt Nam. Đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời tập trung vào việc tăng tính thẩm mỹ và bổ sung những tiện nghi sau nhiều năm lắng nghe nhu cầu của khách hàng.

Về thiết kế, phần đầu xe được tái thiết kế với cụm đèn pha LED mới với tên gọi Crystalized, đèn xi-nhan dòng chảy giống Lexus. Lưới tản nhiệt tổ ong đồng màu thân xe, dạng nửa kín nửa hở - một cách ẩn dụ về công nghệ hybrid. Cản trước cũng thay đổi, bao gồm hai hốc hút gió hai bên. Logo HEV được thêm ở hai bên hông và phía sau. Đèn hậu LED cũng được làm mới đẹp mắt hơn.

Nội thất bên trong mang cảm giác thoáng đãng hơn với kính trần toàn cảnh, có tấm che nắng đóng mở bằng điện. Điểm mới ở bảng táp lô trên phiên bản Hybrid có bảng đồng hồ Full LCD kích thước 12,3 inch và màn hình cảm ứng trung tâm tăng kích thước lên 10,1 inch. Trang bị phanh tay điện tử và giữ phanh tự động mà nhiều người Việt mong chờ đã được hãng trang bị và trở thành tiêu chuẩn cho mẫu xe này.

Những thay đổi khác nhỏ hơn bao gồm bổ sung sạc không dây công suất 15W trên phiên bản Hybrid, một số cổng USB ở hàng ghế trước và sau đổi thành cổng Type C, đèn nội thất chuyển sang bóng LED, công tắc điều khiển cửa kính phía người lái đã có đèn nền.

Tại Việt Nam, Corolla Cross 2024 được phân phối với 2 phiên bản gồm xăng và Hybrid với giá bán lần lượt 820 triệu đồng và 905 triệu đồng. Mức giá này gây bất ngờ vì thấp hơn 40 - 50 triệu đồng so với phiên bản cũ.

Thế Sơn đánh giá Corolla Cross 2024 rất đáng mua vì vẫn giữ những thế mạnh về động cơ hybrid, nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA, gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense và giờ đây được bổ sung những trang bị, công nghệ mới thiết thực với nhu cầu của người dùng.

"Ví dụ dễ thấy nhất là phanh tay điện tử. Trang bị này giúp khoang cabin gọn gàng và đẹp mắt hơn. Tôi cho rằng, Toyota rất biết cách lắng nghe khách hàng", Thế Sơn nhìn nhận. "Không những vậy, mức tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị được nhà sản xuất công bố chỉ còn 4,05L/100km, một con số rất ấn tượng", Sơn chia sẻ thêm.

Thời điểm mới ra mắt thị trường Việt Nam, Corolla Cross được ví như một hiện tượng khi mau chóng trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất thị trường hàng tháng, đồng thời trở thành 1 trong 10 mẫu xe bán chạy trong 3 năm liên tiếp 2021-2023.

Theo giới chuyên môn, phiên bản nâng cấp 2024 với thiết kế đẹp mắt và nhiều trang bị, công nghệ hiện đại hơn cùng mức giá giảm mạnh sẽ gia tăng cạnh tranh giúp Toyota Corolla Cross sớm trở lại bảng xếp hạng doanh số.

Nguồn: Thông tin dịch vụ