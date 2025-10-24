Những năm đầu thập niên 90, Việt Nam đứng trước những bước ngoặt lịch sử quan trọng. Đó là công cuộc đổi mới, từng bước phá vỡ vòng vây cô lập và cấm vận, vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội, đưa đất nước bước vào thời kỳ mới.

Tháng 9.1995, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam chính thức được thành lập, với trụ sở nhà máy đặt tại thị xã Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Phú Thọ), việc nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới chọn Việt Nam làm điểm đến tiếp theo đã đặt nền móng cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô nước nhà.

Đại diện hãng cho biết, ở thời kỳ đầu, Toyota gặp rất nhiều khó khăn trong việc nâng cao tỷ lệ nội địa hóa do thị trường xe hơi lúc bấy giờ có quy mô rất nhỏ, chỉ khoảng vài ngàn xe mỗi năm nhưng có tới 10 nhà sản xuất với 20 nhãn hiệu khác nhau. "Phải tăng quy mô kinh doanh và quy mô sản xuất, vì chỉ có kinh doanh tốt thì sản xuất mới có thể tăng được, sản xuất nhiều mới cần sản xuất lượng linh kiện phụ tùng lớn, khi đó tỷ lệ nội địa hóa sẽ tăng. Chuỗi quan hệ này cần giải quyết ở ngọn thì mới phát triển được gốc. Và đến nay, Toyota đã trở thành doanh nghiệp ô tô FDI có tỷ lệ nội địa hóa cao trong ngành và sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu nâng cao tỷ lệ nội địa hóa hơn nữa", đại diện hãng cho biết.

Từ việc thuyết phục các công ty sản xuất linh kiện phụ tùng của Nhật vào Việt Nam đầu tư, xây dựng nhà máy, cung cấp linh phụ kiện cho Toyota, các doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu, hãng xe Nhật Bản đã thành lập bộ phận chuyên trách hỗ trợ nhà cung cấp, hợp tác với Cục Công nghiệp - Bộ Công thương triển khai dự án hỗ trợ nâng cao năng lực của các doanh nghiệp trong nước trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, mở đường cho các nhà cung cấp thuần Việt tham gia sâu và rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đến nay, hãng đã phát triển được mạng lưới 61 nhà cung cấp, trong đó có 13 nhà doanh nghiệp thuần Việt và trên 1.000 sản phẩm nội địa hóa.

Từ năng lực sản xuất trung bình 2 xe/ngày, đến nay tăng lên tối đa 46.000 - 53.000 xe/năm, nhà máy sở hữu dây chuyền sản xuất hiện đại đủ các công đoạn. Quý đầu năm 2025, hãng trở thành thương hiệu tiên phong tại Việt Nam xuất xưởng chiếc xe thứ 700.000. Hiện, nhà máy tại Phú Thọ đang sản xuất và lắp ráp 4 mẫu xe Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Fortuner. Sự phát triển của Toyota đã nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo ra công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần ổn định kinh tế - xã hội. Cũng trong năm 2025, hãng đã cán mốc doanh số tích lũy 1 triệu xe, vượt mốc 20 triệu lượt xe sử dụng dịch vụ chính hãng, phát triển 86 đại lý trên khắp 31/34 tỉnh thành. Song hành với sản xuất kinh doanh, Toyota đã đóng góp hơn 14,4 tỉ đô la Mỹ vào ngân sách nhà nước, gần 32 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động vì cộng đồng trên 4 lĩnh vực: An toàn giao thông, Bảo vệ môi trường, Văn hóa xã hội, Giáo dục đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực.

Những thành tựu này đã khẳng định vị thế của Toyota, độ tin cậy trong lòng khách hàng, là nền tảng vững chắc để hãng chinh phục những cột mốc mới và là một biểu tượng đẹp cho tình hữu nghị Việt - Nhật. Đại diện cho Đại sứ quán Nhật Bản, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ito Naoki cho biết, Chính phủ Nhật Bản và các doanh nghiệp Nhật Bản ủng hộ định hướng cải cách và mong muốn đóng góp vào việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác kinh tế giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm 30 năm, ông Nakano Keita - Tổng giám đốc Toyota Việt Nam đã chia sẻ thông tin quan trọng: "Toyota Việt Nam sẽ tiến hành hiện đại hóa trụ sở mới, nhà máy sản xuất, đồng thời khởi động dây chuyền sản xuất mẫu xe Hybrid Electric đầu tiên, với tổng vốn đầu tư hơn 360 triệu đô la Mỹ".

Chiến lược hoạt động mới từ Toyota nhận được sự đồng tình, ủng hộ và tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ ngành, địa phương. Cũng tại sự kiện, ông Trương Thanh Hoài - Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết: "Bộ Công thương kỳ vọng Toyota sẽ tiếp tục giữ vững vị thế tiên phong, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, mở rộng sản xuất theo hướng chuyển đổi xanh, thông minh và bền vững, như mở rộng sản xuất các dòng xe Hybrid Electric trong ngắn hạn, và trong tương lai là hướng tới sản xuất các dòng xe điện tại Việt Nam, từng bước đóng góp vào mục tiêu chung của Chính phủ về giảm phát thải. Chúng tôi mong Toyota tiếp tục tăng cường tỷ lệ nội địa hóa, góp phần phát triển hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ trong nước".

Về phía lãnh đạo địa phương, ông Trần Duy Đông - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết Phú Thọ sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, đồng hành bền bỉ cùng Toyota Việt Nam: "Tỉnh Phú Thọ xác định phát triển kinh tế xanh, bền vững, lấy công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch và hạ tầng thông minh làm trụ cột. Đây cũng là hướng đi phù hợp với chiến lược toàn cầu của Toyota".

Ngày 15.10, Toyota Việt Nam đã có buổi làm việc với tỉnh Phú Thọ về tiến độ triển khai việc mở rộng quy mô sản xuất. Tại buổi làm việc, hãng xe Nhật Bản đề xuất triển khai dự án mở rộng sản xuất tại phường Phúc Yên, đẩy mạnh các dòng xe điện hóa (bao gồm cả xe Hybrid Electric). Với các giai đoạn triển khai gồm: Giai đoạn 1 (2026 - 2028): Xây dựng nhà xưởng mới diện tích 35.000m², nâng công suất thêm 15.000 xe/năm, tổng vốn đầu tư khoảng 360 triệu đô la Mỹ, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động quý IV/2028; Giai đoạn 2 (2028 - 2029), đầu tư thêm dây chuyền lắp ráp, kiểm tra xe diện tích 40.000m². Bên cạnh đó, Toyota đề xuất gia hạn quyền sử dụng đất của nhà máy từ năm 2035 đến năm 2045 để bảo đảm ổn định hoạt động lâu dài cũng như hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục về giấy phép theo quy định. Đồng tình với các kế hoạch của Toyota, ông Trần Duy Đông - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh đã giao các Sở liên quan chủ trì, hướng dẫn, tham mưu công ty hoàn thiện các thủ tục, sớm đưa các dự án đi vào thực tiễn.

Dự kiến, các kế hoạch hoạt động của Toyota đi vào triển khai sẽ góp phần không nhỏ phát triển ngành công nghiệp ô tô, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng nguồn nhân sự, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, phát triển theo định hướng xanh của Chính phủ, đóng góp cho ngân sách nhà nước và chung tay vì cộng đồng.

Từ đầu năm đến nay, Toyota ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng, duy trì vị thế thương hiệu ngoại bán chạy nhất thị trường. 9 tháng đầu năm, hơn 48.000 xe Toyota đã được giao đến tay khách hàng (không bao gồm Lexus). Riêng mảng xe xanh Hybrid Electric (HEV), Toyota chiếm ưu thế với gần 58% thị phần, các mẫu xe Innova Cross HEV, Corolla Cross HEV, Camry HEV nằm trong top 5 mẫu xe HEV bán chạy nhất. Sau hơn 5 năm kiên trì, dòng xe này ngày càng nhận được sự quan tâm và tin dùng của người Việt với 19.478 xe Toyota HEV đang lăn bánh trên khắp cả nước, Toyota đang góp phần lan tỏa thông điệp về tương lai di chuyển xanh và bền vững.