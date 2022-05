Covid-19 cả nước tiếp tục giảm sâu, chỉ còn hơn 1.000 ca cộng đồng

Báo cáo của Bộ Y tế cho biết, số ca ghi nhận trong nước hôm nay là 1.715 ca (giảm 115 ca so với ngày trước đó), trong đó có 1.094 ca trong cộng đồng.

48 tỉnh, thành phố ghi nhận ca mắc mới, trong đó cao nhất vẫn là Hà Nội với 381 ca, xếp sau là Nghệ An 126 ca, Phú Thọ 111 ca, Vĩnh Phúc 83 ca, Yên Bái 66 ca... Một số tỉnh chỉ ghi nhận 1 ca mắc mới trong ngày như Đồng Tháp, Sóc Trăng.

Đáng chú ý, hôm nay Sở Y tế Bắc Giang đăng ký bổ sung 1.012 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó gồm Bắc Ninh giảm 80 ca, Vĩnh Phúc giảm 56 ca, Hải Phòng giảm 39 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 1.799 ca/ngày.

Tính từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10,7 triệu ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.149 ca nhiễm).

Trong đó, đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4 đến nay) số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10,69 triệu ca, trong đó có 9,38 triệu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này gồm Hà Nội là 1,6 triệu ca, TP.HCM là 609.100 ca, Nghệ An 483.876 ca, Bắc Giang 387.490 ca, Bình Dương 383.759 ca.

Trung bình số ca tử vong do Covid-19 ghi nhận trong 7 ngày qua là 1 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.073 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.