CQĐT Viện KSND tối cao: Không xử lý tội đưa, nhận hối lộ tại Công an P.Phú Thọ Hòa

CQĐT của Viện KSND tối cao vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố 13 bị can là cựu cán bộ Công an P.Phú Thọ Hòa về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 bộ Luật Hình sự.

Theo KLĐT bổ sung dài 13 trang, từ tháng 4.2017 đến tháng 7.2020, Phạm Thanh Tuấn là Trưởng công an P.Phú Thọ Hòa, có nhiệm vụ quản lý toàn bộ hoạt động của các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và trực tiếp phụ trách tổ tổng hợp. Phan Văn Hòa, Phó trưởng công an phường phụ trách tổ phòng chống tội phạm; Lê Văn Quý, Phó trưởng công an phường, phụ trách tổ cảnh sát khu vực.

Ban chỉ huy công an phường thành lập hai tổ công tác có nhiệm vụ tuần tra, bắt giữ các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy, đưa về trụ sở ghi lời khai, niêm phong tang vật để chuyển lên Công an Q.Tân Phú xử lý theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, các bị can đã thông đồng với nhau, yêu cầu các đối tượng bị bắt liên quan đến ma túy gọi điện thoại cho gia đình mang tiền đến chung chi để được tha về, không bị xử lý.

Theo đơn tố cáo và tài liệu do CQĐT Công an TP.HCM thu thập được, từ năm 2018 đến tháng 4.2020, Nguyễn Đăng Chiến và 7 người đã tuần tra, bắt giữ đưa về trụ sở công an phường ghi lời khai 51 đối tượng liên quan đến ma túy. CQĐT Công an TP.HCM đã ghi lời khai được 29 đối tượng.

CQĐT của Viện KSND tối cao đã triệu tập ghi lời khai được 10/29 người từng bị bắt. Từ đó, cơ quan này khẳng định đây là vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" do 13 bị can thực hiện. Chứng cứ đến nay là lời khai và tài liệu giám định về việc các cán bộ công an phường có làm việc với các đối tượng, không thu giữ được ma túy, các bị can không thừa nhận việc có nhận tiền. Kết quả điều tra đến nay chỉ đánh giá được hành vi của các bị can đã gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, làm mất uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân…

Không đủ dấu hiệu tội "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội"

Các đối tượng liên quan đến ma túy thừa nhận đưa tiền cho cán bộ, Công an P.Phú Thọ Hòa để được trả về, không bị xử lý về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, CQĐT cho rằng không đủ căn cứ để khởi tố vụ án “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ”. Lý do, việc giao nhận tiền chỉ có lời khai một phía, không có tài liệu, chứng cứ, vật chứng khác để chứng minh.





Cạnh đó, do không có vật chứng để giám định ma túy (nhằm phân loại xử lý hành chính hay hình sự - PV) nên không đủ cơ sở chứng minh dấu hiệu “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”.

Việc câu lưu các đối tượng tại trụ sở không quá quy định 24 giờ là để ghi lời khai, ghi lý lịch và test ma túy, sau đó thả về thuộc thẩm quyền “tạm giữ hành chính” của công an phường nên cũng không đủ cơ sở xác định tội “tha trái pháp luật người bị bắt”.

Việc bắt quả tang đối tượng liên quan đến ma túy đưa về trụ sở ghi lời khai, không niêm phong tang vật và chưa làm hồ sơ thụ lý để chuyển cho Công an Q.Tân Phú theo quy định nên chưa đủ cơ sở xác định hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc.

“Vi phạm của các bị can trong vụ thể hiện dấu hiệu thiệt hại đến lợi ích nhà nước… nên việc khởi tố về tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điểm b, khoản 2, Điều 346 Bộ luật Hình sự là có căn cứ”, KLĐT bổ sung nêu.

Trước đó vào cuối tháng 10, TAND TP.HCM đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, yêu cầu xác định dấu hiệu các bị can phạm tội “làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc”, “tha trái pháp luật người phạm tội” và xác định thẩm quyền điều tra vụ án, trong vụ án vi phạm xảy ra tại Công an P.Phú Thọ Hòa.