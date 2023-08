Lễ ký kết triển khai SPMF được Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) Bộ NN-PTNT và Hiệp hội CropLife châu Á hoàn tất trong tháng 7 vừa qua. Đây là một trong những chương trình hoạt động trọng điểm của CropLife trên toàn cầu và ưu tiên triển khai tại một số nước ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latinh. Trong đó, Việt Nam nằm trong nhóm 9 quốc gia được lựa chọn triển khai SPMF.

Theo CropLife châu Á, SPMF được triển khai trong nhiều năm với tổng kinh phí 1,5 triệu USD nhằm giải quyết các nhu cầu nguồn lực lớn hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững tới năm 2050, đưa nông nghiệp Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới,

Cụ thể, đến năm 2050, Việt Nam sẽ trở thành một trong những nước phát triển nông nghiệp hàng đầu thế giới; xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao; phát triển nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh lương thực cho thị trường trong nước và xuất khẩu; phát triển nông nghiệp trên nền tảng chuyển đổi số.

Nông dân Đồng Tháp tham gia thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng ngăn ô nhiễm môi trường

Không phải ngẫu nhiên Việt Nam nằm trong nhóm 9 quốc gia được chọn triển khai SPMF. Theo ông Tan Siang Hee, Giám đốc điều hành CropLife châu Á, trong 8 năm qua, nông nghiệp Việt Nam có giá trị tăng trưởng cao gấp 2 lần. Hiện nay, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo, cà phê, cao su hàng đầu thế giới. Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam có nhiều chính sách chiến lược đầu tư, phát triển nông nghiệp.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Trung ghi nhận, những đề xuất CropLife về tăng cường hợp tác, giới thiệu sản phẩm bảo vệ thực vật, giống cây trồng cải tiến; đẩy mạnh hoạt động hướng dẫn người dân sử dụng có trách nhiệm là những giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi hệ thống nông nghiệp, thực phẩm theo hướng bền vững phù hợp với những mục tiêu, định hướng chung của Bộ NN-PTNT trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý vì một hệ thống thực phẩm an toàn, minh bạch và bền vững tại Việt Nam.

Cục BVTV phối hợp cùng Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Tháp và CropLife Việt Nam tổ chức nhiều lớp tập huấn cho nông dân sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm

Theo đó, ông Hoàng Trung gợi ý và đề nghị CropLife hỗ trợ nông dân các vấn đề cấp bách khác như nâng cao chất lượng bộ giống cây trồng có năng suất cao, chất lượng tốt; thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là các giống lúa, ngô; đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ gen, công nghệ sinh học để cải thiện năng suất cây trồng; đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực từ sản xuất nông nghiệp lên môi trường.

Cà chua gaba chỉnh sửa gen

Tháng 12.2021, Cục BVTV, Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Tháp và CropLife Việt Nam triển khai dự án về hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả tại tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2026. Trong năm đầu tiên, từ 2021 - 2022, dự án tổ chức các lớp tập huấn tại 12 huyện, thành phố; hoàn thành 1 lớp tập huấn cho hơn 50 cán bộ kỹ thuật cấp tỉnh và 6 lớp tập huấn cho cơ sở buôn bán thuốc BVTV với sự tham gia gần 500 đại lý. Dự án phát động thu gom 16 tấn rác thải, bao vỏ thuốc BVTV.

Năm 2017 - 2020, CropLife Việt Nam, Cục BVTV triển khai "Chương trình sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm" tại tỉnh Sơn La, tập huấn trực tiếp cho 900 nông dân; thành lập và đào tạo 2 tổ dịch vụ phun thuốc với tổng số 30 người; xây dựng 120 bể chứa vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng; góp phần hỗ trợ cho 256 ha trồng xoài, nhãn được cấp mã số xuất khẩu. Mô hình ở Sơn La được xem là mô hình thí điểm và đang tiếp tục được nhân rộng ở nhiều địa phương với nhiều cây trồng xuất khẩu chủ lực.

CropLife hỗ trợ nhiều hợp tác xã trồng lúa ở Đồng Tháp xây dựng các bể thu gom vỏ thuốc BVTV và truyền thông sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả

Năm 2012 - 2016, CropLife Việt Nam, Cục BVTV phát động sáng kiến: Tuần lễ hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn hiệu quả để hướng dẫn tập huấn cán bộ địa phương và nông dân về sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả tại 7 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Dự án này tiếp cận được hàng ngàn nông hộ nhỏ để hướng dẫn thực hành tiêu hủy bao bì sản phẩm thuốc BVTV an toàn.

Năm 2015 - 2017, Cục BVTV, CropLife, Trung tâm BVTV khu vực phía Nam và Tổ chức GIZ… đồng chủ trì dự án "Sáng kiến lúa gạo châu Á cải tiến hơn" - Better Rice Initiative Asia (BRIA) đào tạo cho nông dân và đại lý tại 3 tỉnh (Hậu Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang) về việc sử dụng các sản phẩm thuốc BVTV hóa học và sinh học có trách nhiệm để giải quyết nạn bùng phát rầy trên lúa. Dự án tiếp cận, đào tạo 17.000 nông dân và 1.000 đại lý; thông qua thực hành mô hình IPM, dự án giúp kiểm soát và hạn chế đáng kể sự bùng phát dịch rầy trên lúa, giúp thu nhập nông dân tăng lên 14 - 18 %.

Năm 2013, CropLife Việt Nam phối hợp với Cục BVTV và các Chi cục BVTV 4 tỉnh: Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Yên Bái triển khai chương trình tập huấn về SSP (dịch vụ phun thuốc BVTV) đã tiếp cận, đào tạo cho khoảng 14.500 nông dân trồng chè.

Cục BVTV, Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Tháp và CropLife Việt Nam ký kết dự án về hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả giai đoạn 2021 – 2026

