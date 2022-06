CSGT TP.HCM ra quân xử phạt nồng độ cồn, cơi nới thùng xe từ ngày 20.6 - 20.9

Sáng 20.6, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm thực hiện từ ngày 20.6 - 20.9.

Tại lễ ra quân, thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng PC08 nhận định, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố hiện đang diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Qua thống kê, nguyên nhân chính dẫn đến các vụ TNGT là do người lái xe sử dụng rượu, bia; chạy quá tốc độ; tự ý cải tạo phương tiện, chở hàng hóa quá trọng tải; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; chạy xe máy, xe đạp đi vào đường cấm; chạy xe cơ giới đi ngược chiều...

Suốt thời gian triển khai thực hiện cao điểm, PC08 sẽ tập trung phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý triệt để các hành vi vi phạm.





Người đứng đầu Công an đơn vị chịu trách nhiệm, nếu để xảy ra tình hình phức tạp về trật tự giao thông và TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn.

PC08 nghiêm cấm cán bộ chiến sĩ có hành vi can thiệp, tiếp nhận can thiệp việc xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Cũng theo kế hoạch, PC08 sẽ chú trọng đổi mới phương pháp tuyên truyền, sử dụng công nghệ số, đẩy mạnh tuyên truyền thông qua mạng xã hội: Zalo, Viber, Facebook, Youtube; kết hợp tuyên truyền qua tin nhắn với nội dung ngắn gọn, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Cùng ngày (20.6), trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng PC08 cho biết trong 6 tháng đầu năm 2022, PC08 đã tổng kiểm soát, xử phạt 1.383 trường hợp xe chở hàng hóa quá tải, quá khổ, cơi nới thùng trái quy định. PC08 tước giấy phép lái xe 700 trường hợp, tổng số tiền xử phạt dự kiến là hơn 16 tỉ đồng. Ông Bình cho biết thêm: "CSGT TP.HCM kiên quyết xử lý nghiêm hành vi tự ý cơi nới thùng, chở hàng quá tải, quá khổ; buộc chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện tháo gỡ, cắt thùng xe trở về đúng với thiết kế được phê duyệt".