Cư dân chung cư Imperia Garden 'kêu trời' vì rác thải ngập ngụa dưới tầng hầm

Sáng 1.7, vừa đến gần cửa hầm gửi xe của chung cư Imperia Garden (203 Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung, Hà Nội), dù đã đeo khẩu trang kín mít, chúng tôi vẫn cảm nhận được mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Đi sâu vào phía trong tầng hầm dưới tòa A, ngay cạnh lối vào là những đống rác lớn chất cao quá đầu người. Do nằm ở khu vực kín gió, không khí không thể lưu thông khiến mùi hôi thối bị tích tụ, rồi lan tỏa ra khắp toàn bộ không gian để xe của tòa nhà.

Mùi hôi thối bốc lên tận cửa hầm gửi xe chung cư Imperia Garden. ẢNH: LONG QUYỀN

Theo ghi nhận, các hầm chứa rác tại đây đều đã rơi vào tình trạng quá tải. Hệ thống hầm xe của chung cư này được chia làm 4 khu vực A, B, C, D; và tại tất cả các khu vực, rác thải đóng túi đen đều bị ùn ứ thành các đống lớn, tồn đọng lâu ngày và bốc mùi cực kỳ khó chịu.

Nỗi ám ảnh mang tên... rác thải hầm xe

Ông Tuấn Anh (47 tuổi), một cư dân sinh sống tại đây cho biết, số rác thải này đã bị tích tụ khoảng một tuần nay. Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng này.

Cũng theo ông Tuấn Anh, cư dân đã nhiều lần phản ánh sự việc lên Ban quản lý và Ban quản trị tòa nhà nhưng đến nay rác vẫn chưa được di dời. Ông bức xúc nói: "Để xảy ra tình trạng hầm gửi xe ngập rác và bốc mùi như thế này, trách nhiệm lớn nhất thuộc về Ban quản lý và Ban quản trị. Việc đánh cược sức khỏe của hàng nghìn cư dân, đẩy mọi người vào nguy cơ bùng phát dịch bệnh vì bất cứ lý do gì đều là điều không thể chấp nhận được".

Ông Tuấn Anh cho rằng, cư dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng trên với Ban quản lý toà nhà nhưng chưa được giải quyết. ẢNH: LONG QUYỀN

Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, ông Tuấn Anh cho rằng, đơn vị vận hành đang muốn áp dụng một mức giá chung cho các hộ kinh doanh, tổ chức doanh nghiệp và cả hộ gia đình. "Người dân không phản đối việc tăng, giảm phí thu gom rác nhưng mọi thứ phải hợp lý, không thể áp dụng chung một mức giá cho tất cả mọi người. Khi chưa tìm được tiếng nói chung thì sẽ xảy ra bất đồng", ông Tuấn Anh chia sẻ thêm.

Cũng trong tình cảnh phải ngửi mùi rác thải bốc lên hằng ngày, ông Đặng Trường Thăng (41 tuổi), nhân viên làm việc tại khu thương mại trong tòa chung cư cho biết, mùi hôi thối tại hầm gửi xe đã xuất hiện thường xuyên khoảng một năm trở lại đây và mật độ ngày càng đậm đặc trong thời gian gần đây.

"Là người đến đây làm việc, không phải cư dân sinh sống trực tiếp nên chúng tôi chỉ có thể góp ý với phía cư dân và đại diện tòa nhà rồi ngậm ngùi chịu đựng. Việc xử lý dứt điểm tình trạng trên đành phải trông chờ vào động thái làm việc giữa phía cư dân và đại diện chung cư", ông Thăng thở dài.

Do tích tụ lâu ngày, rác thải phân huỷ, chảy nước ra khắp sàn tầng hầm. ẢNH: LONG QUYỀN

Lo ngại cho sức khỏe của các con, chị Nguyễn Thị Thanh Hường (52 tuổi, cư dân tòa A) bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương cần đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt để giải quyết triệt để tình trạng trên.

Chị Hường lo lắng: "Tôi có hai người con, ngày nào các cháu cũng phải xuống hầm lấy xe đi học. Người lớn còn không chịu nổi mùi này, huống gì là các cháu. Nếu kéo dài, sức khỏe của thế hệ trẻ tại chung cư sẽ bị ảnh hưởng rất lớn".

Chính quyền địa phương nói gì?

Một lãnh đạo UBND P.Thanh Xuân Trung cho biết, trước đó đơn vị đã có buổi làm việc với Ban quản trị tòa nhà và các bên liên quan nhưng chưa thể giải quyết triệt để. Dự kiến trong chiều ngày 1.7, UBND phường sẽ tổ chức một buổi làm việc tiếp theo để giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Trong thời gian chờ đợi tìm được tiếng nói chung, cư dân và người lao động nơi đây vẫn hàng ngày, hàng giờ sống chung với rác thải. ẢNH: LONG QUYỀN

Về nguyên nhân sự việc, vị lãnh đạo này cho rằng, gốc rễ vấn đề là do chưa tìm được tiếng nói chung giữa Ban quản trị tòa nhà, đơn vị thu gom rác thải và cư dân.

"Trước mắt, UBND phường sẽ yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương dọn dẹp, xử lý toàn bộ lượng rác thải đang tích tụ dưới tầng hầm, tuyệt đối không để môi trường sống của người dân tiếp tục bị ảnh hưởng", vị lãnh đạo phường khẳng định.