Cư dân mạng ‘phát sốt’ với lời cầu hôn bất ngờ từ loạt phim kinh điển

Phim âm nhạc tái hiện loạt phim kinh điển với cái kết bất ngờ

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện tình yêu nổi tiếng trong các tượng đài điện ảnh trên thế giới, phim ngắn âm nhạc Lời cầu hôn thứ 2 vừa được ra mắt đã khiến khán giả thích thú với những tình tiết dí dỏm, những khúc ngoặt bất ngờ nhưng vẫn vô cùng lãng mạn của lời cầu hôn - thời khắc đánh dấu ước nguyện gắn bó mãi mãi của đôi “uyên ương”.

Không chỉ đầu tư về mặt nội dung, phim còn cho người xem mãn nhãn trước sự đầu tư cho hình ảnh của những thước phim đậm chất nghệ thuật từ những bối cảnh rộng, hoành tráng, đến những chi tiết nhỏ và tinh tế. Đặc biệt, những đoạn phim zombie ấn tượng - một thể loại phim ăn khách nhất hiện nay đã thu hút hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lượt thảo luận chỉ với đoạn teaser ngắn trước đó.

Phim mang đến một kết thúc có hậu khi hai nhân vật chính trọn vẹn bên nhau với đám cưới trong mơ nhưng cũng đầy bất ngờ cùng sự xuất hiện của Lời cầu hôn thứ 2. Đoạn phim đã sử dụng một cách khéo léo các tình tiết của những mối tình nổi tiếng, sự kịch tích của câu chuyện để làm nổi bật tầm quan trọng của Lời cầu hôn thứ 2 chính tại nơi lễ đường trang nghiêm, một lần nữa, chắp cánh cho cuộc sống lứa đôi hạnh phúc, như ý, vẹn tròn. Lời cầu hôn thứ 2 đầy ngọt ngào và bất ngờ này là gì?

Lời cầu hôn thứ 2 từ Generali - Bằng lòng nhé, cho trọn đời như ý!

Trên hành trình tình yêu đôi lứa, có lẽ giây phút thăng hoa và được chờ đợi nhất chính là thời khắc lời ngỏ "Will you marry me?" được cất lên trong khoảng không gian rất riêng của tình yêu, đánh dấu một bước ngoặt cho giai đoạn gắn kết mới giữa hai tâm hồn. Với Generali, khoảnh khắc trao - nhận hợp đồng bảo hiểm cũng có ý nghĩa thiêng liêng như vậy. Chính khoảnh khắc này như một Lời cầu hôn thứ 2, cũng chân thành và đặc biệt như lời cầu hôn thứ nhất bạn trải nghiệm trong đời.

Lời cam kết này mở ra một chặng đường mới - nơi mà Generali trở thành người bạn trọn đời của khách hàng, kề vai sát cánh cùng bạn xây dựng một cuộc sống như ý. Từ cái “gật đầu” ấy, Generali chính thức được bạn gửi trao sự tin tưởng để có thể đồng hành, bảo vệ bạn và cùng bạn đi qua những thăng trầm cuộc sống, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi hân hoan cũng như lúc hoạn nạn, luôn yêu thương, ủng hộ và chắp cánh cho mọi ước nguyện như ý, để tình yêu nở hoa và cuộc sống rực rỡ!





Là sản phẩm được Generali, thương hiệu bảo hiểm truyền cảm hứng tại Giải thưởng Asia Pacific Enterprise Awards, đầu tư kỹ lưỡng, phim ngắn Lời cầu hôn thứ 2 mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả. Những câu chuyện trong vũ trụ phim ngắn Sống như ý, Để ngày mai luôn tới, Tựa vào nhau cho đời như ý,… luôn chạm đến trái tim và mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Và với lần ra mắt này, người xem cũng sẽ không khỏi ấn tượng với Lời cầu hôn thứ 2. Dù tiếp cận với phong cách phim ngắn âm nhạc mang yếu tố hài hước, Generali đã gây ấn tượng mạnh và tạo ra dấu ấn rất riêng cho mình.

“Will you marry me?” Hãy để Generali là Người Bạn Trọn Đời của bạn. Bằng lòng nhé, cho trọn đời như ý!