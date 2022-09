‘Cù lao xác sống’: nồi lẩu thập cẩm pha chút hương kinh dị với tiểu phẩm hài

Phải khen ngợi ê-kíp đoàn phim Cù lao xác sống đầy “dũng cảm” khai thác đề tài thảm họa-kinh dị mà điện ảnh nhiều nước đã thực hiện trong hàng loạt bom tấn chiếu hàng vài chục năm qua. Dĩ nhiên, là “lính mới” nên đoàn phim Cù lao xác sống không khỏi va vấp khi lần đầu tiên thực hiện thể loại này - thứ mà điện ảnh Việt hiện nay còn thiếu và yếu.

Phim cũng có vài điểm đáng chú ý như bối cảnh miền quê sông nước Tây Nam bộ với những con người chất phát, hiền lành. Thủ pháp hóa trang nhân vật tuy vẫn chưa thể sánh bằng phim ngoại nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Phân cảnh xác sống tấn công người lành được làm khá chăm chút tuy hơi lạm dụng nhưng cũng đủ để khán giả giật mình trong phần đầu phim.

Cù lao xác sống tập trung vào cuộc chiến sinh tồn của một nhóm người đang cố gắng thoát khỏi đại dịch bùng phát tại thượng lưu sông Mê Kông. Từ những người dân cù lao hiền lành, họ trở nên khát máu, hung hãn và sẵn sàng săn đuổi những người cùng làng của mình.

Không chỉ đơn giản là cuộc chiến sống còn giữa binh đoàn zombie và nhóm người yếu thế, đoàn phim muốn bày tỏ thông điệp về tình người, sự hy sinh, về những ích kỷ và về những hiềm khích khiến con người sẵn sàng đẩy nhau vào chỗ chết.

Kịch bản lôm côm, vô lý

Vì quá coi trọng yếu tố kinh dị để hù dọa khán giả nên đạo diễn Nguyễn Thành Nam lạm dụng nhiều đoạn zombie tấn công người khỏe mạnh, cứ rượt đuổi hết cảnh này đến cảnh khác mà không có giải pháp khắc chế. Có thể do áp lực vừa làm một bộ phim thảm họa-kinh dị, pha chút sinh tồn vừa phải làm sao ăn khách nên ê-kíp không ngại ngần đưa rất nhiều tình huống hài hước không đáng có vào phim, khiến Cù lao xác sống “nửa nạc nửa mỡ”, hài không hẳn mà kinh dị-thảm họa cũng không xong.

Đỉnh điểm của tình tiết phi lý nói trên được thể hiện rõ trong cảnh ông Tám (Tấn Thi) ngồi trên nóc nhà “bỡn cợt” hỏi bầy xác sống ăn sáng chưa, mạnh giỏi không khiến khán giả “sốc”! Vậy ra nhân vật trong phim đang tìm mọi cách trốn chạy đầy sinh tử trước bầy zombie không chút lo sợ đại dịch. Đó là mẹ Kiệt (Thanh Hằng) bước qua sự sợ hãi trước cửa tử, những ích kỷ của bản thân, chọn hy sinh cho con cháu mình, cho những người bạn của mình bằng… giọng ca vọng cổ xuất hiện ở khoảnh khắc sống còn để thu hút bầy zombie khát máu. Thêm cảnh ông Tám và mẹ Kiệt trùng phùng sau bao năm lúc đang chạy trốn bầy zombie mà đường hoàng ngồi ca vọng cổ trong khi ông Tám lạc mất đứa cháu nội yêu quý mà không chút mảy may lo sợ! Vấn đề ở đây là tình tiết được cái cắm vô lý khi muốn thể hiện người miền Tây Nam bộ yêu thích cải lương vào thời khắc sinh tử làm khán giả rớt... cảm xúc.





Chưa hết, cặp đồng giới do La Thành và Xuân Nghị thể hiện là yếu tố gây cười giữa phút giây “căng như dây đàn” trước bầy xác sống với lời thoại như các video clip cải lương hài cách đây 30 năm. Đoạn cả hai bị zombie đuổi bắt phải leo lên cây nhãn… ăn nhãn xong chọc xác sống không cho ngủ khiến người xem ngán ngẫm khi chợt nhớ sự khác biệt cực xa so với các phim bom tấn nước ngoài về xác sống như Train to Busan hay World War Z.

Cù lao xác sống xoay quanh cuộc trốn chạy của gia đình thầy thuốc đông y Công (Huỳnh Đông) trước hàng ngàn xác sống đeo bám. Từ đầu đến cuối phim là những lần hợp tan giữa Công và con gái nhỏ để kết cuộc con gái Công bị một người hàng xóm (Ốc Thanh Vân) bắt cóc mang về cho con gái cô này đang hóa thân thành xác sống… chơi! Nguyên nhân xuất phát đại dịch kinh hoàng chỉ được gói gọn trong câu: “Từ thượng nguồn sông Mê Kông”, hoàn toàn không có một dẫn giải hợp logic nên vì thế không thể đưa ra biện pháp khắc chế. Khác xa với cách người Hàn làm phim kinh dị-thảm họa Hạ cánh khẩn cấp cũng về dịch bệnh nhưng đưa ra cách giải quyết tình huống rất hợp lý và thuyết phục.

Đó là chưa nói hàng loạt nhân vật phụ được cái cắm vào Cù lao xác sống, thoát đến rồi thoát đi chẳng ăn nhập gì đến nội dung phim như nhóm giang hồ do Hoàng Mèo làm “đại ca” hay đôi trai gái cứu con gái thầy thuốc Công trên đường trốn chạy zombie sau đó mất tiêu đầy khó hiểu.

Cù lao xác sống cũng gây khó chịu cho người xem khi phim chỉ dừng ở mức độ phim truyền hình, hoàn toàn thiếu góc máy, ánh sáng điện ảnh, đặc biệt là những cảnh quay đêm, vì vậy không thể toát lên vẻ u ám, rùng rợn của dòng phim kinh dị-thảm họa vốn phải có.

Vì zombie “made in Tây Nam bộ” nên khá hiền lành, dễ dụ (chỉ bằng câu vọng cổ hay la lớn là có thể điều hướng được) nên khán giả dần cảm thấy xác sống trong phim đầy hài hước hơn đáng sợ.

Phim còn ôm đồm nhiều câu chuyện đan xen nên không thể giải quyết tất cả chỉ trong thời lượng 90 phút, hoặc có giải quyết phần nào những vấn đề đặt ra nhưng chẳng ra đâu vào đâu. Cù lao xác sống được định hướng cho phần tiếp theo trong cái mà đoàn phim gọi là “vũ trụ xác sống” nên đoạn kết khiến người xem khá sốc và hụt hẫng.

Cù lao xác sống (tựa Anh Lost in Mekong Delta) có sự tham gia của Huỳnh Đông, Ốc Thanh Vân, Tấn Thi, Thanh Hằng, Trần Phong, La Thành, Xuân Nghị, Lê Lộc.. ra rạp từ ngày 1.9.