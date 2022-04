Cửa ngõ Hà Nội tắc nghẽn từ 6 giờ sáng, đi cả tiếng mới ra cao tốc

Từ 6 giờ sáng nay, vành đai 3 trên cao từ Nguyễn Trãi đến Pháp Vân hướng ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng.

Dòng xe ô tô ken đặc nhích từng chút hơn 1 tiếng mới thoát đến trạm thu phí cao tốc, lại tiếp tục rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài phía trước trạm.

Để "né" cảnh ùn tắc, nhiều phương tiện đi vành đai 3 phía dưới để hướng ra cao tốc, khiến tuyến đường Nguyễn Xiển cũng rơi vào ùn tắc từ sáng sớm.

Dù xuất phát từ sáng sớm, thoát được cảnh ùn tắc trong nội thành và lối ra cao tốc, song tới 6 giờ 30 sáng, các phương tiện đã xếp hàng dài 2 - 3 km tại lối ra Trạm thu phí Cao Bồ trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Lý do, trạm thu phí này của Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) mới chỉ có 1 làn thu phí ETC. Nhiều phương tiện sử dụng ETC phải xếp hàng chờ đợi rất lâu.

Ùn ứ kéo dài trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến phương tiện chỉ có thể di chuyển 20 - 30 km/giờ. Người dân tốn hơn 2 tiếng để đi từ vành đai 3 ra đến trạm thu phí Đại Xuyên, gấp 4 - 5 lần thời gian di chuyển bình thường.





Ùn tắc kéo dài trên cao tốc khiến tới hơn 8 giờ sáng nay, CSGT phải phân làn các phương tiện thoát ra khỏi trạm thu phí Đại Xuyên để di chuyển sang QL1A cũ, giảm tải cho cao tốc.

Lãnh đạo VEC cũng khuyến cáo người dân di chuyển ra QL1 A cũ hướng TP.Phủ Lý (Hà Nam) để tránh ùn tắc.

VEC cho biết, lưu lượng giao thông trên tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình từ 6 giờ sáng nay tăng cao. Dự kiến khoảng 65.000 đến 75.000 lượt phương tiện đi chuyên tuyến, tại các nút giao hiện tại đã có hiện tượng lùn các lực lượng đang phân làn, phân luồng để bảo đảm lưu thông tốt nhất cho người tham gia giao thông.

Đáng chú ý, cảnh ùn tắc đã kéo dài đến hơn nửa đêm hôm qua dù nhiều phương tiện lựa chọn đi đêm để về quê. Chị Nguyệt (Q.Hà Đông, Hà Nội) cho biết, gia đình chị xuất phát từ 10 giờ đêm qua để về quê Nam Định, song tới 0 giờ 30 vẫn chưa đến được cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, tới hơn 2 rưỡi sáng 30.4 mới về được đến quê.